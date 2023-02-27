Последние дни февраля в Ростовской области будут теплыми и пасмурными. В понедельник, 27 февраля, воздух прогреется днем до +18 градусов, а ночью — до +7 градусов. Днем и вечером в регионе вероятны осадки в виде дождя, а на севере области — в виде мокрого снега. Ветер разгонится до 17 метров в секунду.