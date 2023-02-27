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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В последние дни февраля воздух в Ростовской области прогреется до +18 градусов

27 февраля 2023, 07:59
Фото: 1MI
В последние дни февраля воздух в Ростовской области прогреется до +18 градусов
Конец зимы в Ростовской области выдастся теплым и дождливым, сообщили синоптики.
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Погода

Последние дни февраля в Ростовской области будут теплыми и пасмурными. В понедельник, 27 февраля, воздух прогреется днем до +18 градусов, а ночью — до +7 градусов. Днем и вечером в регионе вероятны осадки в виде дождя, а на севере области — в виде мокрого снега. Ветер разгонится до 17 метров в секунду.

Жителей Ростовской области предупредили о дождях и гололеде 27 февраля
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Во вторник, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до +16 днем и +5 вечером, однако на севере области может похолодать до -4. Небо останется пасмурным. Ветер немного стихнет до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в марте.

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#Виктория Прутковская#Погода#Новости
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