Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Последние дни февраля в Ростовской области будут теплыми и пасмурными. В понедельник, 27 февраля, воздух прогреется днем до +18 градусов, а ночью — до +7 градусов. Днем и вечером в регионе вероятны осадки в виде дождя, а на севере области — в виде мокрого снега. Ветер разгонится до 17 метров в секунду.
Во вторник, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до +16 днем и +5 вечером, однако на севере области может похолодать до -4. Небо останется пасмурным. Ветер немного стихнет до 15 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в марте.