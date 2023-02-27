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Published Сегодня, 09:03

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В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб

27 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI
В центре Ростова снесут несколько старинных домов ради строительства бизнес-центра
На Буденновском в Ростове хотят снести дореволюционные дома, чтобы построить многоэтажный бизнес-центр, сообщают СМИ.

В Ростове на Буденновском проспекте хотят снести целый комплекс исторических зданий. Там планируют возвести новый офисный центр. Управляющий партнер проекта — АН «Парус» — заверяет, что постройка якобы идеально впишется в исторический облик квартала.

Уточняется, что речь идет об исторических зданиях в границах улиц Серафимовича и Темерницкой на Будённовском проспекте. По информации «Город N», общая площадь торгово-офисных помещений тут составляет шесть тысяч квадратных метров, а участка под ним — 0,37 гектара».

Собственником этой земли является ООО «Новотекс». Компания хочет снести всю старую застройку ради возведения торгово-офисного центра площадью 24,3 тысячи квадратных метров. Проект оценивается в миллиард рублей.

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Бизнес-центр будет иметь разную этажность — от пяти до десяти уровней. Также со стороны Буденновского авторы проекта решили сделать летний фуд-корт.

Вместе с тем ранее власти Ростова опровергали снос дома на пересечении Буденновского и Темерницкой. Чиновники отметили, что здание не является аварийным и к тому же входит в список выявленных объектов культурного наследия.

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