Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Ростове на Буденновском проспекте хотят снести целый комплекс исторических зданий. Там планируют возвести новый офисный центр. Управляющий партнер проекта — АН «Парус» — заверяет, что постройка якобы идеально впишется в исторический облик квартала.
Уточняется, что речь идет об исторических зданиях в границах улиц Серафимовича и Темерницкой на Будённовском проспекте. По информации «Город N», общая площадь торгово-офисных помещений тут составляет шесть тысяч квадратных метров, а участка под ним — 0,37 гектара».
Собственником этой земли является ООО «Новотекс». Компания хочет снести всю старую застройку ради возведения торгово-офисного центра площадью 24,3 тысячи квадратных метров. Проект оценивается в миллиард рублей.
Бизнес-центр будет иметь разную этажность — от пяти до десяти уровней. Также со стороны Буденновского авторы проекта решили сделать летний фуд-корт.
Вместе с тем ранее власти Ростова опровергали снос дома на пересечении Буденновского и Темерницкой. Чиновники отметили, что здание не является аварийным и к тому же входит в список выявленных объектов культурного наследия.