Уточняется, что речь идет об исторических зданиях в границах улиц Серафимовича и Темерницкой на Будённовском проспекте. По информации «Город N», общая площадь торгово-офисных помещений тут составляет шесть тысяч квадратных метров, а участка под ним — 0,37 гектара».