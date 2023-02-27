Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Напомним, что уголовное дело возбудили по факту превышения полномочий. Следствие уверено, что преступление было совершено, когда выделяли деньги на парки в Ростове и Зверево.
Сам Майер вину не признает и требует его оправдать. Сейчас все материалы рассматривает районный суд.
«Прокурор попросил признать бывшего министра виновным и назначить ему назначить реальный срок заключения. Всего просят пять лет колонии и запрет занимать определенные должности», — пишет 1Rnd.
О том, какую линию защиты ведет Майер, читайте в материале RostovGazeta.