rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Ростове для экс-министра ЖКХ Майера запросили пять лет колонии

27 февраля 2023, 11:15
Фото: donland.ru
В Ростове для экс-министра ЖКХ Майера запросили пять лет колонии
Для бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, который стал фигурантом уголовного дела, запросили пять лет колонии.

Напомним, что уголовное дело возбудили по факту превышения полномочий. Следствие уверено, что преступление было совершено, когда выделяли деньги на парки в Ростове и Зверево.

Сам Майер вину не признает и требует его оправдать. Сейчас все материалы рассматривает районный суд.

«Прокурор попросил признать бывшего министра виновным и назначить ему назначить реальный срок заключения. Всего просят пять лет колонии и запрет занимать определенные должности», — пишет 1Rnd.

О том, какую линию защиты ведет Майер, читайте в материале RostovGazeta.

 

Читайте также:
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдатьОсужденного Цеповяза в Ростове-на-Дону посадили вместе с экс-министром ЖКХ МайеромСуд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Майера
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24