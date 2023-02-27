Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Они рассказали, что в воскресенье, 26 сентября, возле ТЦ «Горизонт» собралось большое количество подростков. По словам горожан, молодые люди бегали по парковке и нападали друг на друга с перцовыми баллончиками.
«После приезда полиции некоторые побежали в ТЦ и на парковку, другие — в подземный переход», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что ЧВК «Редан» является новой молодежной субкультурой, которому приписывают ряд драк в Москве и Санкт-Петербурге. Это движение является частью анимешной культуры.
Пользователи в комментариях назвали цирком то, что устроили на улице подростки. Другие заявили, что это все началось от безделья.
Ранее два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону.