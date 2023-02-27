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Published Сегодня, 08:18

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В Ростове-на-Дону назвали подробности разгона подростков из ЧВК «Редан»

27 февраля 2023, 08:18
Фото: Соцсети
В Ростове-на-Дону назвали подробности разгона подростков из ЧВК «Редан»
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разогнали большую группу подростков, которые могут быть причастны к движению ЧВК «Редан», сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что в воскресенье, 26 сентября, возле ТЦ «Горизонт» собралось большое количество подростков. По словам горожан, молодые люди бегали по парковке и нападали друг на друга с перцовыми баллончиками.

«После приезда полиции некоторые побежали в ТЦ и на парковку, другие — в подземный переход», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Добавим, что ЧВК «Редан» является новой молодежной субкультурой, которому приписывают ряд драк в Москве и Санкт-Петербурге. Это движение является частью анимешной культуры.

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Пользователи в комментариях назвали цирком то, что устроили на улице подростки. Другие заявили, что это все началось от безделья.

Ранее два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону.

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