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В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному

27 февраля 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату, который взял деньги от клиента, но помогать не стал, сообщили в региональном УФСБ.

В 2018 году местный житель нанял адвоката Сергея Галия, чтобы он в кассации обжаловал приговор его брату. За это заплатили 197 тысяч рублей.

«Однако адвокат кассационную жалобу не подавал и не принимал участия в ее рассмотрении. Все деньги он потратил на себя», — сказано в сообщении.

Адвоката Сергея Рыбаса осудили за обман ростовчанки на 3 млн рублей
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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Суд приговорил Галия к году заключения в колонии-поселении.

Это решение вступило в законную силу.

Ранее адвоката Сергея Рыбаса осудили за обман ростовчанки на 3 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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