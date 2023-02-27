Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В 2018 году местный житель нанял адвоката Сергея Галия, чтобы он в кассации обжаловал приговор его брату. За это заплатили 197 тысяч рублей.
«Однако адвокат кассационную жалобу не подавал и не принимал участия в ее рассмотрении. Все деньги он потратил на себя», — сказано в сообщении.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Суд приговорил Галия к году заключения в колонии-поселении.
Это решение вступило в законную силу.
Ранее адвоката Сергея Рыбаса осудили за обман ростовчанки на 3 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.