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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Ростове-на-Дону заявили о двойном увеличении группы «ЧВК Редан» с 26 февраля

27 февраля 2023, 17:53
Фото: 1mi
Группа ЧВК «Редан» в соцсетях, в которую входят и жители Ростова-на-Дону, за сутки увеличилась в два раза.

Напомним, что «Редан» это новая молодежная субкультура. Ее назвали в честь банды из популярного японского комикса.

Представители этого движения красят волосы в черный цвет и используют рисунок паука на одежде. Ранее СМИ писали, что они устраивали массовые драки в Москве и Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 26 февраля, собралось большое количество подростков у ТЦ «Горизонт» в Ростове. Очевидцы заявляли, что они брызгали друг в друга из перцовых баллончиков, а после прибытия полицейских скрылись.

Однако уже на следующий день, 27 февраля, Telegram-канал Don_Mash сообщил, что подростки вновь собрались на сходку — в этот раз у торгового центра «Рио».

Второй раз за сутки полиция разогнала сходку «ЧВК Редан» у ТЦ Ростова
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По информации Donnews, в воскресенье в ростовской группе «Редан» во «ВКонтакте» было порядка 60 участников. Теперь их уже около 150.

«В основном вступают в движение подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Есть и 20-летние молодые люди, но их не так много», — говорится в публикации.

Отмечается, что своими противниками они считают околофутбольных фанатов, которых называют офниками.

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