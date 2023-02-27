Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Напомним, что «Редан» это новая молодежная субкультура. Ее назвали в честь банды из популярного японского комикса.
Представители этого движения красят волосы в черный цвет и используют рисунок паука на одежде. Ранее СМИ писали, что они устраивали массовые драки в Москве и Санкт-Петербурге.
В воскресенье, 26 февраля, собралось большое количество подростков у ТЦ «Горизонт» в Ростове. Очевидцы заявляли, что они брызгали друг в друга из перцовых баллончиков, а после прибытия полицейских скрылись.
Однако уже на следующий день, 27 февраля, Telegram-канал Don_Mash сообщил, что подростки вновь собрались на сходку — в этот раз у торгового центра «Рио».
По информации Donnews, в воскресенье в ростовской группе «Редан» во «ВКонтакте» было порядка 60 участников. Теперь их уже около 150.
«В основном вступают в движение подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Есть и 20-летние молодые люди, но их не так много», — говорится в публикации.
Отмечается, что своими противниками они считают околофутбольных фанатов, которых называют офниками.