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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

В ростовском ТЦ «Мега» может появиться белорусский магазин с аналогами IKEA

27 февраля 2023, 15:57
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове в ТЦ «Мега» может открыться мебельный магазин белорусской компании, продающий аналоги товаров IKEA, об этом сообщили в СМИ.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал «Ъ FM» рассказал, что белорусская компания Swed House, специализирующаяся на производстве мягкой и корпусной мебели, а также товаров для дома, собирается открыть 10 магазинов в Москве.

Эти магазины будут размещаться на площадях торговых комплексов «Мега», в настоящий момент компания ведет переговоры с представителями торговых центров.

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Портал «РБK Life» также получил подтверждение от собственника сети белорусских магазинов Swed House Мурата Шагылыджова, что при достижении договоренности число магазинов может увеличиться до 50 точек.

Ранее стало известно, что владельцы магазинов IKEA и сети торговых центров «Мега» хотят продать все свои активы.

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