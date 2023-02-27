Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал «Ъ FM» рассказал, что белорусская компания Swed House, специализирующаяся на производстве мягкой и корпусной мебели, а также товаров для дома, собирается открыть 10 магазинов в Москве.
Эти магазины будут размещаться на площадях торговых комплексов «Мега», в настоящий момент компания ведет переговоры с представителями торговых центров.
Портал «РБK Life» также получил подтверждение от собственника сети белорусских магазинов Swed House Мурата Шагылыджова, что при достижении договоренности число магазинов может увеличиться до 50 точек.
Ранее стало известно, что владельцы магазинов IKEA и сети торговых центров «Мега» хотят продать все свои активы.