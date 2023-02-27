В Ростовской области будут судить мужчину, объявленного в розыск за удушение знакомой

Следователи заочное предъявили фигуранту обвинение, объявили в международный розыск и определили заключить его под стражу. Его удалось найти только в феврале 2023 года. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, теперь его дело направили в суд на рассмотрение.