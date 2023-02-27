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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Ростовской области будут судить «Отелло», который задушил знакомую во время ссоры

27 февраля 2023, 16:23
Фото: pxhere.com

В Ростовской области будут судить мужчину, объявленного в розыск за удушение знакомой

В Ростовской области направили в суд дело 35-летнего мужчины, задушившего знакомую во время ссоры, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В ведомстве сообщили, следователи Семикаракорского межрайонного следственного отдела закончили расследование дела подозреваемого, который находился в розыске за убийство женщины.

Следователи представили версию, согласно которой в мае 2020 года мужчина поругался со своей знакомой в бытовке на территории полеводческой бригады Багаевского района. В результате ссоры 35-летний мужчина задушил свою знакомую и скрылся.

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Следователи заочное предъявили фигуранту обвинение, объявили в международный розыск и определили заключить его под стражу. Его удалось найти только в феврале 2023 года. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, теперь его дело направили в суд на рассмотрение.

Ранее в Ростовской области дончанин задушил сожительницу и пытался инсценировать ее самоубийство.

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