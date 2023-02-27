В Ростовской области будут судить мужчину, объявленного в розыск за удушение знакомой

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В ведомстве сообщили, следователи Семикаракорского межрайонного следственного отдела закончили расследование дела подозреваемого, который находился в розыске за убийство женщины.
Следователи представили версию, согласно которой в мае 2020 года мужчина поругался со своей знакомой в бытовке на территории полеводческой бригады Багаевского района. В результате ссоры 35-летний мужчина задушил свою знакомую и скрылся.
Следователи заочное предъявили фигуранту обвинение, объявили в международный розыск и определили заключить его под стражу. Его удалось найти только в феврале 2023 года. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, теперь его дело направили в суд на рассмотрение.
Ранее в Ростовской области дончанин задушил сожительницу и пытался инсценировать ее самоубийство.