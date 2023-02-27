Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
На данный момент разработан соответствующий законопроект. В нем прописан новый вид помощи для малообеспеченных семей.
«Здесь говорится о сертификате, который можно будет потратить на необходимые для новорожденного товары. Размер помощи может составить около 30 тысяч рублей», — пишут «Известия».
Отмечается, что помогать хотят семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов. В Москве есть подобная помощь в виде подарочного набора «Наше сокровище». Или взамен можно получить 20 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку.