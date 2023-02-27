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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Ростовской области хотят ввести сертификаты на новорожденных в 30 тысяч рублей

27 февраля 2023, 05:13
Фото: 1mi
Депутаты Госдумы хотят рассмотреть вопрос введения сертификатов на новорожденных в России, в том числе Ростовской области, пишут СМИ.

На данный момент разработан соответствующий законопроект. В нем прописан новый вид помощи для малообеспеченных семей.

«Здесь говорится о сертификате, который можно будет потратить на необходимые для новорожденного товары. Размер помощи может составить около 30 тысяч рублей», — пишут «Известия».

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Отмечается, что помогать хотят семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов. В Москве есть подобная помощь в виде подарочного набора «Наше сокровище». Или взамен можно получить 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку.

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