В Ростовской области из-под кранов полилась вода с запахом тины и тухлятины

«На Коммунистическом так же, стоят фильтры — не спасает», «Район детской поликлиники, вода воняет тухлой рыбой, тиной, детей страшно купать в такой воде», «На Подскельном течет очень грязная вонючая вода, действительно рыбой воняет», «У меня такое ощущение, что ее в кран напрямую с Донца качают», — жалуются жители.