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Updated Сегодня, 12:57

В Ростовской области из-под кранов полилась вода с запахом тины и тухлятины

27 февраля 2023, 12:55
Фото: 1MI
В Ростовской области из-под кранов полилась вода с запахом тины и тухлятины
В Каменске-Шахтинском снова наблюдаются проблемы с водоснабжением, жители жалуются на воды с запахом тины и гнилья, в которой страшно купать детей, об этом горожане пожаловались в соцсетях.

В понедельник, 27 февраля, подписчик городского сообщества пожаловался на странный запах, исходящий от водопроводной воды. По словам горожанина, вода источала запах тины, болота и тухлятины.

«В нашем городе из крайности в крайность — то отрава течет, то хлорка, то тухлятина…», — пожаловался местный житель, напомнив горожанам о коричнево-черной воде, что текла из-под крана в середине февраля.

Жители Каменска-Шахтинского подтвердили, что в городе действительно возникли новые проблемы с водоснабжением.

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«На Коммунистическом так же, стоят фильтры — не спасает», «Район детской поликлиники, вода воняет тухлой рыбой, тиной, детей страшно купать в такой воде», «На Подскельном течет очень грязная вонючая вода, действительно рыбой воняет», «У меня такое ощущение, что ее в кран напрямую с Донца качают», — жалуются жители.

Между тем, о причинах подобного явления пока ничего не известно, данные уточняются. 

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