В Ростовской области из-под кранов полилась вода с запахом тины и тухлятины

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В понедельник, 27 февраля, подписчик городского сообщества пожаловался на странный запах, исходящий от водопроводной воды. По словам горожанина, вода источала запах тины, болота и тухлятины.
«В нашем городе из крайности в крайность — то отрава течет, то хлорка, то тухлятина…», — пожаловался местный житель, напомнив горожанам о коричнево-черной воде, что текла из-под крана в середине февраля.
Жители Каменска-Шахтинского подтвердили, что в городе действительно возникли новые проблемы с водоснабжением.
«На Коммунистическом так же, стоят фильтры — не спасает», «Район детской поликлиники, вода воняет тухлой рыбой, тиной, детей страшно купать в такой воде», «На Подскельном течет очень грязная вонючая вода, действительно рыбой воняет», «У меня такое ощущение, что ее в кран напрямую с Донца качают», — жалуются жители.
Между тем, о причинах подобного явления пока ничего не известно, данные уточняются.