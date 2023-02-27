Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Шахтах в одном из пунктов выдачи заказов получатель заметил пропажу имущества из посылок. Там находились смартфоны общей стоимостью в 400 тысяч рублей. Однако после возврата посылки в пункт выдачи телефоны пропали.
Владелец ПВЗ обратился за помощью в полицию. Та выяснила, что кражу совершил 24-летний местный житель, работавший в пункте выдачи приемщиком. Молодой человек решил быстро подзаработать, поэтому вскрыл упаковки с товаром и украл четыре смартфона, затем оформил возврат посылок и отправил пустые коробки на склад.
Телефоны он быстро продал, а вырученные деньги к моменту задержания потратил. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы, уточняет «АиФ».
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