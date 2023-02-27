Владелец ПВЗ обратился за помощью в полицию. Та выяснила, что кражу совершил 24-летний местный житель, работавший в пункте выдачи приемщиком. Молодой человек решил быстро подзаработать, поэтому вскрыл упаковки с товаром и украл четыре смартфона, затем оформил возврат посылок и отправил пустые коробки на склад.