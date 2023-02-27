rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Ростовской области в пункте выдачи прямо из посылки украли смартфоны

27 февраля 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Ростовской области в пункте выдачи прямо из посылки украли смартфоны
В Ростовской области приемщик украл дорогие смартфоны из посылки в пункте выдачи, рассказали в МВД России по региону.

В Шахтах в одном из пунктов выдачи заказов получатель заметил пропажу имущества из посылок. Там находились смартфоны общей стоимостью в 400 тысяч рублей. Однако после возврата посылки в пункт выдачи телефоны пропали.

Владелец ПВЗ обратился за помощью в полицию. Та выяснила, что кражу совершил 24-летний местный житель, работавший в пункте выдачи приемщиком. Молодой человек решил быстро подзаработать, поэтому вскрыл упаковки с товаром и украл четыре смартфона, затем оформил возврат посылок и отправил пустые коробки на склад.

В Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тыс рублей
Узнать подробнее

Телефоны он быстро продал, а вырученные деньги к моменту задержания потратил. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы, уточняет «АиФ».

Ранее в Ростове злоумышленники украли с 13 дорогих иномарок зеркала.

Читайте также:
В Ростове злоумышленники украли с 13 дорогих иномарок зеркалаОколо 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской областиВ Ростове домработница украла у хозяев украшения на млн руб, чтобы поиграть в казино
#Кража#Виктория Прутковская#Происшествие#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Шахты
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24