Напомним, петиция была создана шесть дней назад. Ее автор просила Владимира Путина спасти Таганрог от разрухи и разорения. Она перечислила сразу несколько важнейших проблем города: разрушенные дороги, износ на 90% водопроводных и тепловых сетей, отсутствие зеленых древонасаждений и многое другое. Горожанка поблагодарила президента за огромные инвестиции в Таганрог, однако выразила сомнение, смогут ли местные чиновники с умом вложить деньги в развитие приморского города. Особенно автора петиции насторожило назначение замом сити-менеджера Таганрога Егора Долматова — экс-главы администрации Пролетарского района Ростова.