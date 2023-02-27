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В Таганроге остановили сбор подписей под петицией к Путину о спасении города

27 февраля 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Таганроге остановили сбор подписей под петицией к Путину о спасении города
В Таганроге автор закрыла сбор подписей под петицией к Путину о спасении города от разрухи и коррупции, к тому моменту заявление собрало уже 4 480 подписантов.

В Таганроге автор петиции к Владимиру Путину о спасении Таганрога закрыла сбор подписей. Заявление с просьбой президента снять с должностей чиновников-коррупционеров собрало 4 480 подписей.

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О причинах закрытия петиции ничего не известно. Также не сообщается, будет ли возобновлен сбор подписей.

Напомним, петиция была создана шесть дней назад. Ее автор просила Владимира Путина спасти Таганрог от разрухи и разорения. Она перечислила сразу несколько важнейших проблем города: разрушенные дороги, износ на 90% водопроводных и тепловых сетей, отсутствие зеленых древонасаждений и многое другое. Горожанка поблагодарила президента за огромные инвестиции в Таганрог, однако выразила сомнение, смогут ли местные чиновники с умом вложить деньги в развитие приморского города. Особенно автора петиции насторожило назначение замом сити-менеджера Таганрога Егора Долматова — экс-главы администрации Пролетарского района Ростова.

Особенно автора петиции насторожило назначение замом сити-менеджера Таганрога Егора Долматова
Фото: rostov-gorod.ru

Помимо него, работу в мэрии города нашла экс-директор управления ЖКХ того же района Стелла Руф. Таганроженка поставила под большое сомнение компетентность чиновников и их заслуги на прошлом месте работы.

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#Владимир Путин#Петиция#Городская среда#Общество#Политика#Новости#Таганрог#Ростовская область#Алина Заярная
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