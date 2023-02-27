Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Таганроге автор петиции к Владимиру Путину о спасении Таганрога закрыла сбор подписей. Заявление с просьбой президента снять с должностей чиновников-коррупционеров собрало 4 480 подписей.
О причинах закрытия петиции ничего не известно. Также не сообщается, будет ли возобновлен сбор подписей.
Напомним, петиция была создана шесть дней назад. Ее автор просила Владимира Путина спасти Таганрог от разрухи и разорения. Она перечислила сразу несколько важнейших проблем города: разрушенные дороги, износ на 90% водопроводных и тепловых сетей, отсутствие зеленых древонасаждений и многое другое. Горожанка поблагодарила президента за огромные инвестиции в Таганрог, однако выразила сомнение, смогут ли местные чиновники с умом вложить деньги в развитие приморского города. Особенно автора петиции насторожило назначение замом сити-менеджера Таганрога Егора Долматова — экс-главы администрации Пролетарского района Ростова.
Помимо него, работу в мэрии города нашла экс-директор управления ЖКХ того же района Стелла Руф. Таганроженка поставила под большое сомнение компетентность чиновников и их заслуги на прошлом месте работы.