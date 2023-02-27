Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В центре Ростова все желающие могут прокатиться на необычном транспорте — велорикше. Они представляют собой велосипеды, оборудованные под перевозку людей.
Передвигаются велорикши исключительно по велодорожкам. Проехаться на них можно всего лишь за 300 рублей.
Кому принадлежат велорикши и будет ли их число в Ростове увеличиваться, пока неизвестно.
Ранее неизвестные «припарковали» белых коней у ресторана «Вкусно и точка» в Ростове.