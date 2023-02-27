rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Велорикши стали возить людей в Ростове на Пушкинской

27 февраля 2023, 11:14
Фото: «Урбанистика Ростов-на-Дону»
Жителей Ростова по Пушкинской возят красные экипажи велорикшей
В Ростове на Пушкинской улице появились велорикши — велосипеды особого рода, оборудованные под перевозку людей, сообщили в соцсетях.

В центре Ростова все желающие могут прокатиться на необычном транспорте — велорикше. Они представляют собой велосипеды, оборудованные под перевозку людей.

Передвигаются велорикши исключительно по велодорожкам. Проехаться на них можно всего лишь за 300 рублей.

Видео: «Урбанистика Ростов-на-Дону»
«Узбагаивал всех»: ростовчан умилил необычный пассажир автобуса
Узнать подробнее

Кому принадлежат велорикши и будет ли их число в Ростове увеличиваться, пока неизвестно.

Ранее неизвестные «припарковали» белых коней у ресторана «Вкусно и точка» в Ростове.

Читайте также:
Замуж — и точка: очевидцы рассказали, где в Ростове водятся принцыНеобычное предложение руки и сердца сделал житель Новочеркасска своей девушкеКак за необычное использование фотошопа задержали десятки донских полицейских
#Виктория Прутковская#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону#Видео
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24