Вице-президент Сбера Белевцев: Среди приоритетов - беспилотные технологии

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Об этом старший вице-президент финансового конгломерата Андрей Белевцев рассказал в интервью “России 24”.
Так, Белевцев рассказал об одном из наиболее значимых достижений в экосистеме Сбера – суперкомпьютере «Кристофари». Об этом информирует gorod55.ru.
Он напомнил, что сейчас большие сложные модели стало невозможно развивать и обучать без использования суперкомпьютера. Без их развития и обучения возникает риск бесповоротного отставания от общемировых технологических тенденций. Белевцев сообщил, что в последние годы фактически в каждой области своей деятельности Сбер активно задействует алгоритмы искусственного интеллекта разного типа. Вице-президент Сбербанка особо отметил важность понимания роли искусственного интеллекта как огромного источника ускорения бизнес-процессов. В целях повышения качества принятия решений в деятельности Сбера повсеместно используют технологии: в том, что касается изучения рисков, логистики, контактов с клиентами, таргетирования предложений, многого другого, заключил вице-президент Сбера.
Также Белевцев отметил, что на сегодняшний день в экосистеме Сбера используют три личности голосовых ассистентов. Берта-5 в данный момент является лучшей в мире моделью по пониманию естественного русского языка. По словам Белевцева, человек понимает немного лучше, чем она, но сохраняющаяся разница уже совсем незначительна.
На вопрос относительно сертификатов безопасности передачи данных Белевцев ответил, что основной сайт Сбербанка был переведен на национальный SSL-сертификат осенью прошлого года. При этом банк ориентирован на работу с любыми типами сертификатов – как с национальным центром, так и с международными сертификатами.
Белевцев подчеркнул, что для Сбера основной задачей является обеспечение всем клиентам возможности безопасно использовать сервис. В текущий момент эта возможность обеспечена полностью, отметил он. По словам Белевцева, одним из самых перспективных направлений будущего можно считать беспилотные технологии. Поэтому развитие в данной области стоит в ряду приоритетных задач Сбера. Вице-президент Сбербанка напомнил, что в прошлом году машины финансового конгломерата в беспилотном режиме прошли 3,5 миллиона километров. Это стало важным этапом в деятельности Сбера, поскольку годом раньше результат составлял менее миллиона километров. Помимо легковых машин, финансовый конгломерат тестирует грузовые машины, и в этой сфере также очевидны большие перспективы, подвел итог Белевцев.