Вице-президент Сбера Белевцев: Среди приоритетов - беспилотные технологии

Белевцев подчеркнул, что для Сбера основной задачей является обеспечение всем клиентам возможности безопасно использовать сервис. В текущий момент эта возможность обеспечена полностью, отметил он. По словам Белевцева, одним из самых перспективных направлений будущего можно считать беспилотные технологии. Поэтому развитие в данной области стоит в ряду приоритетных задач Сбера. Вице-президент Сбербанка напомнил, что в прошлом году машины финансового конгломерата в беспилотном режиме прошли 3,5 миллиона километров. Это стало важным этапом в деятельности Сбера, поскольку годом раньше результат составлял менее миллиона километров. Помимо легковых машин, финансовый конгломерат тестирует грузовые машины, и в этой сфере также очевидны большие перспективы, подвел итог Белевцев.