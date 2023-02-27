Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
РИА «Новости» со ссылкой на слова Хуснуллина сообщает, что воду начнут подавать с 1 апреля. Длина водовода составит 200 километров.
В результате это позволит решить проблему водоснабжения Донецка.
Ранее появилась информация, что для строительства водовода задействовали 2,6 тысячи человек. Реализация проекта идет в круглосуточном режиме.
Благодаря водоводу можно будет поставлять 300 тысяч кубометров воды сутки. Расширенный материал на тему строительства читайте по ссылке.