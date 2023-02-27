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Водовод из Ростова-на-Дону в Донецк достроят к 1 апреля в 2023 году

27 февраля 2023, 10:52
Фото: vskmo.ru
Водовод из Ростова-на-Дону в Донецк достроят к 1 апреля в 2023 году
Строительство водовода от реки Дон в Ростове-на-Дону до Донецка завершится к 1 апреля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

РИА «Новости» со ссылкой на слова Хуснуллина сообщает, что воду начнут подавать с 1 апреля. Длина водовода составит 200 километров.

В результате это позволит решить проблему водоснабжения Донецка.

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Ранее появилась информация, что для строительства водовода задействовали 2,6 тысячи человек. Реализация проекта идет в круглосуточном режиме.

Благодаря водоводу можно будет поставлять 300 тысяч кубометров воды сутки. Расширенный материал на тему строительства читайте по ссылке.

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