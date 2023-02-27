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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля

27 февраля 2023, 06:37
Фото: President Of Ukraine/cc by sa/flickr.com
Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда чиновников из Ростовской области, говорится в его указе.

Так, в списке оказались Виктор Гончаров, Владимир Окунев, Игорь Сорокин, Вадим Артемов, Михаил Корнеев и Артем Хохлов. Люди с такими именами работают заместителями губернатора Ростовской области.

Кроме того, в перечень попал Александр Кругликов, который может быть главой управления ветеринарии. Ограничения также коснулись Евгения Ковалева. В Ростовской области человек с этим именем возглавляет региональное управление Роспотребнадзора.

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Санкции в отношении чиновников будут действовать в течение 50 лет. Им запрещен въезд на территорию Украины и предусмотрена блокировка возможных активов в этой стране. 

Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков.

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