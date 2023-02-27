Зеленский ввел санкции против чиновников из Ростовской области с 26 февраля

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Так, в списке оказались Виктор Гончаров, Владимир Окунев, Игорь Сорокин, Вадим Артемов, Михаил Корнеев и Артем Хохлов. Люди с такими именами работают заместителями губернатора Ростовской области.
Кроме того, в перечень попал Александр Кругликов, который может быть главой управления ветеринарии. Ограничения также коснулись Евгения Ковалева. В Ростовской области человек с этим именем возглавляет региональное управление Роспотребнадзора.
Санкции в отношении чиновников будут действовать в течение 50 лет. Им запрещен въезд на территорию Украины и предусмотрена блокировка возможных активов в этой стране.
Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков.