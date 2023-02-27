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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Жителей Нахичевани в Ростове оставят на сутки без холодной воды 28 февраля

27 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Жителей Нахичевани в Ростове оставят без холодной воды
В Ростове на сутки отключат холодное водоснабжение на некоторых улицах, сообщил Ростовводоканал.

В Ростове 28 февраля отключат холодную воду на нескольких улицах в Нахичевани. Ограничение будет действовать с 08.30 мск до 08.00 следующего дня.

В частности, запастись водой следует горожанам, проживающим на проспекте Шолохова, 14-й линии, 1-й Майской улице и проспекта Театрального. Ограничение коснется и детского сада №126 и ДЮСШ на Горького, 274.

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Причиной временных неудобств в Ростовводоканале назвали подключение водопровода на улице 2-я линия к водоводу на улице Мурлычева.

Также на этой неделе сотни жителей Ростова окажутся без электричества.

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