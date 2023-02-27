Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Ростове 28 февраля отключат холодную воду на нескольких улицах в Нахичевани. Ограничение будет действовать с 08.30 мск до 08.00 следующего дня.
В частности, запастись водой следует горожанам, проживающим на проспекте Шолохова, 14-й линии, 1-й Майской улице и проспекта Театрального. Ограничение коснется и детского сада №126 и ДЮСШ на Горького, 274.
Причиной временных неудобств в Ростовводоканале назвали подключение водопровода на улице 2-я линия к водоводу на улице Мурлычева.
Также на этой неделе сотни жителей Ростова окажутся без электричества.