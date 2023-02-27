Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
К началу декабря ушедшего года депозитный портфель в Ростовской области увеличился до 1,1 триллиона рублей. Это на 17,4% больше, чем годом ранее, уточняет РБК. Вместе с тем за год доля средств населения сократилась с 61,3% до 57,8%.
Отмечается, что большую часть в структуре прироста депозитного портфеля составили банковские сбережения физлиц. Они выросли практически на 11%. Юрлица, наоборот, большую часть средств предпочли размещать на текущих счетах, а не на депозитах.
Специалисты сферы заявляют, что в ушедшем году рост объема вкладов и депозитов зафиксирован на всем Юге России.
Ранее сообщалось, что популярные продукты в Ростовской области подорожали в полтора раза за год. Эти данные опровергают заявления Росстата о том, что инфляция в России не превысила 12%.