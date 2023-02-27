К началу декабря ушедшего года депозитный портфель в Ростовской области увеличился до 1,1 триллиона рублей. Это на 17,4% больше, чем годом ранее, уточняет РБК. Вместе с тем за год доля средств населения сократилась с 61,3% до 57,8%.