rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Жители Ростовской области хранили в банках больше триллиона рублей в 2022 году

27 февраля 2023, 07:02
Фото: Chs87/cc by sa/wikimedia
В Ростовской области триллиона достиг депозитный портфель населения
Депозитный портфель в Ростовской области по итогам 2022 года достиг 1,1 триллиона рублей, рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

К началу декабря ушедшего года депозитный портфель в Ростовской области увеличился до 1,1 триллиона рублей. Это на 17,4% больше, чем годом ранее, уточняет РБК. Вместе с тем за год доля средств населения сократилась с 61,3% до 57,8%.

Отмечается, что большую часть в структуре прироста депозитного портфеля составили банковские сбережения физлиц. Они выросли практически на 11%. Юрлица, наоборот, большую часть средств предпочли размещать на текущих счетах, а не на депозитах.

В десятый пакет санкций ЕС войдут Альфа-банк и еще 3 российских банка
Узнать подробнее

Специалисты сферы заявляют, что в ушедшем году рост объема вкладов и депозитов зафиксирован на всем Юге России.

Ранее сообщалось, что популярные продукты в Ростовской области подорожали в полтора раза за год. Эти данные опровергают заявления Росстата о том, что инфляция в России не превысила 12%.

Читайте также:
Эксперт: Ставка Банка России останется на уровне 7,5%В Ростове банк ВТБ продает помещения своего отделения на улице ГорькогоДоверие россиян к банкам выросло до 82%
#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24