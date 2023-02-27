Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Ростове авария произошла на канализационном коллекторе на улице Калитвинской. По заверениям властей, коммунальщики занимаются ликвидацией зловонного прорыва. Работы должны закончить сегодня к 17.00 мск.
Также в администрации сообщили, что на объекте дежурят представители Ростовводоканала, департамента ЖКХ города и администрации Октябрьского района.
Уточняется, что время ликвидации аварии водоснабжение у потребителей не ограничивали.
Ранее в Ростовской области в лед реки Быстрой вмерзли канализационные отходы и мусор.