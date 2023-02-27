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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Зловонный прорыв канализации в Ростове обещают устранить к вечеру 27 февраля

27 февраля 2023, 10:13
Фото: rostov-gorod.ru
Зловонный прорыв канализации в Ростове обещают устранить к вечеру 27 февраля
В Ростове ведутся работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в Октябрьском районе, сообщили в администрации города.

В Ростове авария произошла на канализационном коллекторе на улице Калитвинской. По заверениям властей, коммунальщики занимаются ликвидацией зловонного прорыва. Работы должны закончить сегодня к 17.00 мск.

Также в администрации сообщили, что на объекте дежурят представители Ростовводоканала, департамента ЖКХ города и администрации Октябрьского района.

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Уточняется, что время ликвидации аварии водоснабжение у потребителей не ограничивали.

Ранее в Ростовской области в лед реки Быстрой вмерзли канализационные отходы и мусор.

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