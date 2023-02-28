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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Автобусы с символикой футбольного клуба появились в Ростове-на-Дону

28 февраля 2023, 13:38
Фото: rostov-gorod.ru
Автобусы с символикой футбольного клуба появились в Ростове-на-Дону
В донской столице на улицы города вывели автобусы с символикой футбольного клуба «Ростов», сообщили в городской администрации.

Транспорт курсирует по маршрутам №44 и 67. Инициатива принадлежит перевозчиком, которые выразили поддержку любимой команде.

Сколько именно автобусов брендировали, не раскрывается. Сейчас клуб участвует в чемпионате России и находится на верхних строчках турнирной таблицы.

Ранее в Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию. Речь идет о компании «Самаравтотранс», которую пришлось заменить.

До этого Департамент транспорта предложил изменить маршрут №28 в Ростове-на-Дону.

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