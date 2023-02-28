Автобусы с символикой футбольного клуба появились в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Транспорт курсирует по маршрутам №44 и 67. Инициатива принадлежит перевозчиком, которые выразили поддержку любимой команде.
Сколько именно автобусов брендировали, не раскрывается. Сейчас клуб участвует в чемпионате России и находится на верхних строчках турнирной таблицы.
Ранее в Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию. Речь идет о компании «Самаравтотранс», которую пришлось заменить.
До этого Департамент транспорта предложил изменить маршрут №28 в Ростове-на-Дону.