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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар

28 февраля 2023, 07:19
Фото: МЧС Кубань
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
В Туапсе заметили беспилотник в районе нефтебазы, где в ночью на 28 февраля произошел пожар, сообщают СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, что на улице Индустриальной в два часа ночи вспыхнуло хозяйственное строение. Его удалось потушить в течение часа. 

Известно, что пламя не успело добраться до нефтяных резервуаров. А во время ликвидации огня никто не пострадал.

Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Видео: ТГ канал readovkanews
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
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Telegram-каналы писали, что якобы произошла атака дронов. Теперь РИА «Новости» в экстренных службах рассказали, что беспилотник был зафиксирован в районе нефтебазы.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Что стало причиной возгорания, остается неизвестным.

Ранее эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область.

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