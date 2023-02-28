Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Напомним, что на улице Индустриальной в два часа ночи вспыхнуло хозяйственное строение. Его удалось потушить в течение часа.
Известно, что пламя не успело добраться до нефтяных резервуаров. А во время ликвидации огня никто не пострадал.
Telegram-каналы писали, что якобы произошла атака дронов. Теперь РИА «Новости» в экстренных службах рассказали, что беспилотник был зафиксирован в районе нефтебазы.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Что стало причиной возгорания, остается неизвестным.
Ранее эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область.