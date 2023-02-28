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«Были слышны звуки взрывов»: жители Туапсе прокомментировали пожар на нефтебазе

28 февраля 2023, 07:49
Фото: vk.com/mchs23
«Были слышны звуки взрывов»: жители Туапсе прокомментировали пожар на нефтебазе

Жители Туапсе заявили о звуках взрывов перед пожаром на нефтебазе

Жители Туапсе услышали громкие звуки, похожие на взрыв в ночь на вторник, 28 февраля, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
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Пожар

Напомним, что ночью на улице Индустриальной произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелась одна из построек, которую потушили в течение часа.

Информации о причинах возгорания пока не было. Но СМИ пишут, что якобы в этой зоне видели беспилотник. Официально это никто не комментировал, информация уточняется.

Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
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«Такие взрывы на хозяйственном строении?», — поинтересовались горожане.

«Я слышал звуки взрывов, но не обратил внимания. Думал как обычно у нас самолеты летают», — прозвучало в комментариях.

«В кирпичном доме слышно было», — сообщают горожане. Другие попросили людей не паниковать и не сеять панику.

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