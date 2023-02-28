Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Напомним, что ночью на улице Индустриальной произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелась одна из построек, которую потушили в течение часа.
Информации о причинах возгорания пока не было. Но СМИ пишут, что якобы в этой зоне видели беспилотник. Официально это никто не комментировал, информация уточняется.
«Такие взрывы на хозяйственном строении?», — поинтересовались горожане.
«Я слышал звуки взрывов, но не обратил внимания. Думал как обычно у нас самолеты летают», — прозвучало в комментариях.
«В кирпичном доме слышно было», — сообщают горожане. Другие попросили людей не паниковать и не сеять панику.