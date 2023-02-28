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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Диетолог объяснила, какие постные продукты наносят вред здоровью жителям Ростова

28 февраля 2023, 18:54
Фото: christian-bowen / unsplash.com
Какие постные продукты наносят вред здоровью объяснил ростовский диетолог
Донской диетолог рассказала, какие постные продукты на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы и чем их можно заменить

По мнению диетолога Анастасии Кривошей, не стоит включать в свой рацион постные чипсы, сухарики и газированные напитки.

«Это не более, чем маркетинговые уловки. Да, их состав отличается от обычных отсутствием животного происхождения. Но калорийность не уменьшается и энергетической пользы они приносят организму ровно как и обычные снеки — ничтожно мало», — пояснила Анастасия.

В число вредных для организма постных продуктов диетолог также внесла вегетарианские заменители мяса.

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Эксперт убеждена, в соевые паштеты, колбасы и котлеты производители добавляют много синтетических веществ, ароматизаторов и красителей, чтобы добиться схожести с настоящим мясом.

Эксперт убеждена, в соевых паштетах, колбасах и котлетах производители добавляют много синтетических веществ, ароматизаторов и красителей, чтобы достигнуть схожести с настоящим мясом.
Фото: Anika de Klerk / unsplash.com

«В пост люди часто употребляют углеводов больше, чем белков и жиров. Потому что в основном едят крупы и хлеб. Из круп лучше отказаться от манной, потому что в ней много клейковины и мало клетчатки и белка», — советует эксперт.

Также она советует ограничить употребление постных жиров, которые могут привести к набору веса: орехов и продуктов, жареных в большом количестве постного масла.

«Другой постный продукт, который считается полезным — рыба. В рыбе действительно много жирных кислот и витамина D. Однако многие предпочитают соленую рыбу. Вот она как раз способна привести к задержке жидкости в организме», — предупреждает эксперт.

Популярными сладостями в период поста становятся сухофрукты, кукурузные палочки и халва.

Популярными сладостями в период поста, по словам Анастасии Кривошей, становятся сухофрукты, кукурузные палочки и халва.
Фото: Elena Mozhvilo / unsplash.com

«В сухофруктах много лишнего сахара из-за сиропа, в котором их готовят. Лучше найти их без содержания сахара или приготовить самостоятельно. Халва — очень калорийный продукт, поскольку она сделана из семян с добавлением сахара. Совсем отказывается от нее не стоит, но нужно следить за количеством съеденного, чтобы перед Пасхой не оказаться в большем весе», — предупредила диетолог.

Ранее RostovGazeta писала о правилах питания в Великий пост.

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