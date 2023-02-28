«В сухофруктах много лишнего сахара из-за сиропа, в котором их готовят. Лучше найти их без содержания сахара или приготовить самостоятельно. Халва — очень калорийный продукт, поскольку она сделана из семян с добавлением сахара. Совсем отказывается от нее не стоит, но нужно следить за количеством съеденного, чтобы перед Пасхой не оказаться в большем весе», — предупредила диетолог.