Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
По мнению диетолога Анастасии Кривошей, не стоит включать в свой рацион постные чипсы, сухарики и газированные напитки.
«Это не более, чем маркетинговые уловки. Да, их состав отличается от обычных отсутствием животного происхождения. Но калорийность не уменьшается и энергетической пользы они приносят организму ровно как и обычные снеки — ничтожно мало», — пояснила Анастасия.
В число вредных для организма постных продуктов диетолог также внесла вегетарианские заменители мяса.
Эксперт убеждена, в соевые паштеты, колбасы и котлеты производители добавляют много синтетических веществ, ароматизаторов и красителей, чтобы добиться схожести с настоящим мясом.
«В пост люди часто употребляют углеводов больше, чем белков и жиров. Потому что в основном едят крупы и хлеб. Из круп лучше отказаться от манной, потому что в ней много клейковины и мало клетчатки и белка», — советует эксперт.
Также она советует ограничить употребление постных жиров, которые могут привести к набору веса: орехов и продуктов, жареных в большом количестве постного масла.
«Другой постный продукт, который считается полезным — рыба. В рыбе действительно много жирных кислот и витамина D. Однако многие предпочитают соленую рыбу. Вот она как раз способна привести к задержке жидкости в организме», — предупреждает эксперт.
Популярными сладостями в период поста становятся сухофрукты, кукурузные палочки и халва.
«В сухофруктах много лишнего сахара из-за сиропа, в котором их готовят. Лучше найти их без содержания сахара или приготовить самостоятельно. Халва — очень калорийный продукт, поскольку она сделана из семян с добавлением сахара. Совсем отказывается от нее не стоит, но нужно следить за количеством съеденного, чтобы перед Пасхой не оказаться в большем весе», — предупредила диетолог.
Ранее RostovGazeta писала о правилах питания в Великий пост.