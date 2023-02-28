rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году

28 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году
В 2023 году малый бизнес в Ростовской области будет развиваться в сферах продаж, логистики и организации параллельного импорта. Магазины дешевых товаров и еды станут маст-хэвом года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский финансист Гайк Трунян.

По мнению эксперта, активно развиваться в 2023 году начнет малый бизнес в сферах продаж, логистики и организации параллельного импорта.

«Будут хорошо развиваться дешевые столовые, магазины дешевой одежды. При этом также будет развиваться лакшери-сегмент», - рассказал Гайк Трунян.

В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Узнать подробнее

Финансист объяснил, что в последнее время количество людей, у которых есть деньги, значительно не уменьшилось. В то время как заведения, которые обслуживали их, стали массово закрываться.

«Именно эти два бизнес-сегмента будут развиваться в 2023 году. Их также стоит рассматривать для инвестиций», - добавил Трунян.

Ранее RostovGazeta писала о том, что турецкая компания не сможет вернуть себе деньги за незаконную землю в Ростове.

 

Читайте также:
«Красиво деньги летят»: ростовчане раскритиковали салют в День защитника ОтечестваАвтор петиции о защите Таганрога заявила, что никак не связана с местными чиновникамиНутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост
#Деньги#Бизнес#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Сегодня, 07:39
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Сегодня, 07:19
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
Сегодня, 07:08
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Сегодня, 06:34
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
Сегодня, 07:26