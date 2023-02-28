Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По мнению эксперта, активно развиваться в 2023 году начнет малый бизнес в сферах продаж, логистики и организации параллельного импорта.
«Будут хорошо развиваться дешевые столовые, магазины дешевой одежды. При этом также будет развиваться лакшери-сегмент», - рассказал Гайк Трунян.
Финансист объяснил, что в последнее время количество людей, у которых есть деньги, значительно не уменьшилось. В то время как заведения, которые обслуживали их, стали массово закрываться.
«Именно эти два бизнес-сегмента будут развиваться в 2023 году. Их также стоит рассматривать для инвестиций», - добавил Трунян.
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