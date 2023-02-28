«Цены на машины сейчас относительно стабильные, по крайней мере нет таких резких подвижек, как год назад. При этом с начала декабря по конец февраля стоимость автомобильных деталей выросла в среднем на 9%, запчасти на импортные и люксовые авто подорожали сильнее, от 10% до 15%. А на отечественные рост цен составил около 6%», — добавила экономист.