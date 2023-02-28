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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Экономист рассказал, какие категории товаров в Ростовской области подорожали сильнее

28 февраля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Экономист рассказал, какие категории товаров в Ростовской области подорожали сильнее
За первые два месяца 2023 года сильнее всего подорожало молоко и квартиры, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Эксперт отметила, что сильнее всего рост цен оказался заметен в сфере продуктов питания и продажи недвижимости.

«Резко выросла цена квадратного метра, почти на 3 тысячи рублей. Только за два месяца квартира в новостройке подорожала на 3%. Сейчас в Ростове едва ли не самые высокие цены на недвижимость в европейской части России», — заметила экономист.

На второе место по темпам подорожания Анастасия Миронова поставила молочную продукцию.

«Молоко и кисломолочная продукция подорожали почти на 20%. Отечественные производства еще не отошли от санкций и наценками пытаются компенсировать затраты на пропионовокислых бактерий и другие импортные составляющие для закваски», — объяснила экономист.

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Почти на 7% стала дороже рыба в регионе. Анастасия Миронова пояснила это трудностями транспортировки скоропортящегося продукта.

«Отмечу значительное сезонное подорожание овощей, причем сильнее, чем в аналогичных сезонах прошлых лет. Обычно овощи дорожали на треть, а то и меньше. В нынешнем году из-за ограничения импорта и логистических сбоев цены на них выросли в 1,5-2 раза», — рассказала экономист.

«Сильное сезонное подорожание овощей, причем сильнее, чем в аналогичных сезонах прошлых лет. Обычно овощи дорожали на треть, а то и меньше.», — рассказала экономист.
Фото: 1MI

В числе наиболее сильно подорожавших товаров за начало 2023 года, по мнению Анастасии Мироновой, оказались и автомобили. При этом на сами авто цены почти на 40% выросли еще весной прошлого года, а вот услуги авторемонта и стоимость запчастей продолжают расти.

«Цены на машины сейчас относительно стабильные, по крайней мере нет таких резких подвижек, как год назад. При этом с начала декабря по конец февраля стоимость автомобильных деталей выросла в среднем на 9%, запчасти на импортные и люксовые авто подорожали сильнее, от 10% до 15%. А на отечественные рост цен составил около 6%», — добавила экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове цены на такси в пределах одного района подскочили до 400 рублей.

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#Анна Ивченко#Экономика#Цены#Цены на продукты#Цены на жилье#Общество#Деньги#Эксклюзив#Ростовская область
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