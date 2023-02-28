Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Эксперт отметила, что сильнее всего рост цен оказался заметен в сфере продуктов питания и продажи недвижимости.
«Резко выросла цена квадратного метра, почти на 3 тысячи рублей. Только за два месяца квартира в новостройке подорожала на 3%. Сейчас в Ростове едва ли не самые высокие цены на недвижимость в европейской части России», — заметила экономист.
На второе место по темпам подорожания Анастасия Миронова поставила молочную продукцию.
«Молоко и кисломолочная продукция подорожали почти на 20%. Отечественные производства еще не отошли от санкций и наценками пытаются компенсировать затраты на пропионовокислых бактерий и другие импортные составляющие для закваски», — объяснила экономист.
Почти на 7% стала дороже рыба в регионе. Анастасия Миронова пояснила это трудностями транспортировки скоропортящегося продукта.
«Отмечу значительное сезонное подорожание овощей, причем сильнее, чем в аналогичных сезонах прошлых лет. Обычно овощи дорожали на треть, а то и меньше. В нынешнем году из-за ограничения импорта и логистических сбоев цены на них выросли в 1,5-2 раза», — рассказала экономист.
В числе наиболее сильно подорожавших товаров за начало 2023 года, по мнению Анастасии Мироновой, оказались и автомобили. При этом на сами авто цены почти на 40% выросли еще весной прошлого года, а вот услуги авторемонта и стоимость запчастей продолжают расти.
«Цены на машины сейчас относительно стабильные, по крайней мере нет таких резких подвижек, как год назад. При этом с начала декабря по конец февраля стоимость автомобильных деталей выросла в среднем на 9%, запчасти на импортные и люксовые авто подорожали сильнее, от 10% до 15%. А на отечественные рост цен составил около 6%», — добавила экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове цены на такси в пределах одного района подскочили до 400 рублей.