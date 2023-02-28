«Если вы новичок, не знаете, как инвестировать через брокеров или третьи страны, то вкладывать деньги в инвестиции не стоит. Есть другой инструмент, который может принести доход 8-10% годовых – это облигации государственных корпораций. Они будут более или менее стабильными», - добавил эксперт.