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Published Сегодня, 07:13

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Экономист Трунян посоветовал ростовчанам, куда лучше вложить деньги в 2023 году

28 февраля 2023, 07:13
Фото: ru.freepik.com
В нынешней финансовой ситуации лучше отказаться от инвестирования и купить квартиру, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский экономист Гайк Трунян.

По словам эксперта, в 2023 году доллар и евро продолжат укрепляться по отношению к рублю. Однако резкого падения отечественной валюты, как это было весной 2022 года, не произойдет.

«Хранить сбережения лучше в рублях. Неизвестно, какие дополнительные санкции будут вводиться. Могут вообще запретить продажу доллара», - рассказал Гайк Трунян.

Финансист добавил, что российский рынок ценных бумаг переживает кризис. Финансовая инфраструктура, по его словам, постоянно попадает под санкции, из-за чего активы инвесторов могут быть заморожены.

«Если вы новичок, не знаете, как инвестировать через брокеров или третьи страны, то вкладывать деньги в инвестиции не стоит. Есть другой инструмент, который может принести доход 8-10% годовых – это облигации государственных корпораций. Они будут более или менее стабильными», - добавил эксперт.

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Рынок недвижимости в Ростове, по личному мнению Гайка Труняна, вошел практически в стадию стагнации.

«Пик, по-моему мнению, уже прошел. Сейчас такая ситуация, что очень большие затруднения со льготной ипотекой. А рост цен недвижимость всегда опирался на льготную ипотеку», - объяснил, почему в 2023 году можно вложить деньги в недвижимость финансист.

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