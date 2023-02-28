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Экс-генерал ЮВО Гурулев прокомментировал информацию об атаке беспилотников в Туапсе

28 февраля 2023, 08:46
Фото: В. Скоростецький, В. Вовкогон/ministryofdefenceua/cc by sa
Экс-генерал ЮВО Гурулев прокомментировал информацию об атаке беспилотников в Туапсе
Бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев высказался о пожаре на нефтебазе в Туапсе, говорится в его Telegram-канале.

Напомним, что постройка на территории нефтебазы по улице Индустриальной горела в ночь на 28 фквраля. Пожар потушили в течение часа, никто не пострадал.

Telegram-каналы писали, что якобы могла произойти атака беспилотников. Однако никакого официального подтверждения этого не было, сейчас информация уточняется.

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«По поводу сегодняшних ударов беспилотниками по Белгороду и Туапсе. Мы говорили о том, что рано или поздно это случится, украинцы с помощью своих западных хозяев будут наращивать количество и качество беспилотников», — прокомментировал Гурулев.

Он добавил, что Украина пытается повредить критическую инфраструктуру. По его словам, удары беспилотниками станут невозможны, когда в России перестанет работать система Navstar (GPS).

«Она развернута в космосе США и их союзниками. Если спутники перестанут работать, то эти беспилотники никуда не долетят», — объяснил генерал.

При этом он добавил, что быстро сделать это не получится.

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