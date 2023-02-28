Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Напомним, что постройка на территории нефтебазы по улице Индустриальной горела в ночь на 28 фквраля. Пожар потушили в течение часа, никто не пострадал.
Telegram-каналы писали, что якобы могла произойти атака беспилотников. Однако никакого официального подтверждения этого не было, сейчас информация уточняется.
«По поводу сегодняшних ударов беспилотниками по Белгороду и Туапсе. Мы говорили о том, что рано или поздно это случится, украинцы с помощью своих западных хозяев будут наращивать количество и качество беспилотников», — прокомментировал Гурулев.
Он добавил, что Украина пытается повредить критическую инфраструктуру. По его словам, удары беспилотниками станут невозможны, когда в России перестанет работать система Navstar (GPS).
«Она развернута в космосе США и их союзниками. Если спутники перестанут работать, то эти беспилотники никуда не долетят», — объяснил генерал.
При этом он добавил, что быстро сделать это не получится.