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Published Сегодня, 10:43

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Экс-глава горздрава Ростова Мясников стал замминистра здравоохранения с 28 февраля

28 февраля 2023, 10:43
Фото: rostov-gorod.ru
Экс-глава горздрава Ростова Мясников стал замминистра здравоохранения с 28 февраля
Заместителем министра здравоохранения Ростовской области стал Сергей Мясников, сообщили в правительстве региона.

Он родился в 1974 году в станице Георгиевской на Ставрополье. А в 1997 году окончил медицинскую академию. 

В 2021 году Мясников возглавил управление здравоохранения в Ростове. Заместителем министра он стал с 27 февраля.

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Ранее губернатор Василий Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева в конце января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

До этого президент России Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области. 

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