Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:51
Он родился в 1974 году в станице Георгиевской на Ставрополье. А в 1997 году окончил медицинскую академию.
В 2021 году Мясников возглавил управление здравоохранения в Ростове. Заместителем министра он стал с 27 февраля.
Ранее губернатор Василий Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева в конце января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого президент России Владимир Путин назначил трех судей в Ростовской области.