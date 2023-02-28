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Эксперт Михайлов объяснил закрытие петиции к Путину по спасению Таганрога

28 февраля 2023, 06:37
Фото: donland.ru
Эксперт Михайлов объяснил закрытие петиции по спасению Таганрога
Закрытие петиции, скорее всего, связано с тем, что с ее организатором провели беседу, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что опубликованная петиция по спасению Таганрога за шесть дней набрала более 4,5 тысячи подписей. Но была закрыта. Что стало причиной закрытия — не уточняется.

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Политолог Евгений Михайлов уверен, что на фоне происходящих событий не следует «раскачивать лодку».

«Любая петиция должна быть обоснована подтверждающими документами. А эта петиция обоснована информацией с анонимных telegram-каналов. Но это недостоверные источники», — отмечает Михайлов.

Эксперт делится мнением, что вероятнее всего, были найдены аргументы для разъяснения организатору сбора подписей возможного предусмотренного законом наказания.

Ранее RostovGazeta сообщала, что автор петиции — горожанка Таганрога, высказала сомнение, смогут ли местные чиновники с умом вложить деньги в развитие приморского города.

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