Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, что опубликованная петиция по спасению Таганрога за шесть дней набрала более 4,5 тысячи подписей. Но была закрыта. Что стало причиной закрытия — не уточняется.
Политолог Евгений Михайлов уверен, что на фоне происходящих событий не следует «раскачивать лодку».
«Любая петиция должна быть обоснована подтверждающими документами. А эта петиция обоснована информацией с анонимных telegram-каналов. Но это недостоверные источники», — отмечает Михайлов.
Эксперт делится мнением, что вероятнее всего, были найдены аргументы для разъяснения организатору сбора подписей возможного предусмотренного законом наказания.
Ранее RostovGazeta сообщала, что автор петиции — горожанка Таганрога, высказала сомнение, смогут ли местные чиновники с умом вложить деньги в развитие приморского города.