Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В среду, 1 марта, в Ростовской области проверят системы оповещения населения о ЧС. Звуки сирен будут слышны с 10.00 мск до 11.00 мск в 55 муниципалитетах. Проверять будут все имеющие средства оповещения: электросирены, уличные громкоговорители, трансляционные установки.
В 10.43 мск на радио и федеральных каналов пустят сообщение «Техническая проверка». Оно прервет плановые передачи.
Кроме того, в учениях проверят работу посыльных и транспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами.
Напомним, тестирование систем оповещения 1 марта пройдет и в Ростове-на-Дону.