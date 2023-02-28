В среду, 1 марта, в Ростовской области проверят системы оповещения населения о ЧС. Звуки сирен будут слышны с 10.00 мск до 11.00 мск в 55 муниципалитетах. Проверять будут все имеющие средства оповещения: электросирены, уличные громкоговорители, трансляционные установки.