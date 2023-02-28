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Updated Сегодня, 10:46

Экстренные сирены завоют в Ростовской области 1 марта

28 февраля 2023, 10:44
Фото: 95.mchs.gov.ru
Экстренные сирены завоют в Ростовской области 1 марта
Очередная проверка систем оповещения намечена в Ростовской области на 1 марта, подтвердили в правительстве региона.

В среду, 1 марта, в Ростовской области проверят системы оповещения населения о ЧС. Звуки сирен будут слышны с 10.00 мск до 11.00 мск в 55 муниципалитетах. Проверять будут все имеющие средства оповещения: электросирены, уличные громкоговорители, трансляционные установки.

В 10.43 мск на радио и федеральных каналов пустят сообщение «Техническая проверка». Оно прервет плановые передачи.

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Кроме того, в учениях проверят работу посыльных и транспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами.

Напомним, тестирование систем оповещения 1 марта пройдет и в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Алина Заярная
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