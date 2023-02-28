Глава РЭО Буцаев: Из просроченных продуктов можно делать полезное вторсырье

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в ходе большого исследования РЭУ им. Г. В. Плеханова по заказу оператора специалисты провели эксперимент по выявлению генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных продуктах с истекающими сроками годности. Перед исследователями стояла задача установить, можно ли использовать просрочку для изготовления комбикормов и насколько это безопасно. Во время опытов ученые использовали рыбку Danio rerio. Ее желудочно-кишечный тракт схож с человеческим. Также у Danio rerio имеются и другие необходимые характеристики для исследования.