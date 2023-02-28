Глава РЭО Буцаев: Из просроченных продуктов можно делать полезное вторсырье

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Эксперимент провели ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Его заказчиком выступил Российский экологический оператор. Об этом пишет gorod55.ru.
Целью опытов было выявить эффективные методики утилизации просроченных продуктов, которые образуются в ретейле и в общепите. Продукты с истекшим сроком годности можно использовать для получения вторичного сырья. Из таких продуктов можно производить комбикорм.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в ходе большого исследования РЭУ им. Г. В. Плеханова по заказу оператора специалисты провели эксперимент по выявлению генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных продуктах с истекающими сроками годности. Перед исследователями стояла задача установить, можно ли использовать просрочку для изготовления комбикормов и насколько это безопасно. Во время опытов ученые использовали рыбку Danio rerio. Ее желудочно-кишечный тракт схож с человеческим. Также у Danio rerio имеются и другие необходимые характеристики для исследования.
По словам Буцаева, все изученные образцы не вызывали превышения порога генотоксичности. Выходит, никаких мутаций в организме у животных, которые станут потреблять такой корм, не будет. Несомненно, еще предстоит провести немало экспериментов. Однако уже сегодня ясно, что с большой долей вероятности просроченные продукты, которые, к примеру, образуются в ретейле или общепите, можно возвращать в оборот, делая из подобных отходов полезное вторсырье.
Во время опытов ученые использовали определенные продукты. Здесь имеются в виду хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», гречка, свекла, капуста белокочанная, морковь, яблоки «Новый урожай», апельсины, мандарины, переработанные в мелкодисперсный порошок.
Рыбку Danio rerio выбрали по нескольким причинам, например, она нередко реагирует на токсины так же, как и высшие позвоночные. Эту рыбку можно использовать для отслеживания химических веществ, обладающих тератогенным или канцерогенным потенциалом для человека.
Помимо этого, Danio rerio демонстрирует 70% сходства с людьми. Данный фактор делает ее лучшей моделью для тестов на ксенобиотики и пищевые ингредиенты, которые планируют включать в рацион человека.
Исследователи поместили в аквариумы объемом 50 литров при температуре от 20 до 24 градусов по Цельсию группы Danio rerio возрастом четыре месяца в количестве 30 особей одного пола (самцы). Рыб кормили два раза в день на протяжении 15 суток. Всего к участию в эксперименте привлекли 550 особей Danio rerio. Эксперимент повторили три раза.