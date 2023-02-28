Глава РЭО рассказал об экопарке в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн

В 2024 году планируется запуск объекта. Всего до начала 2025 года построят восемь экопромпарков в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Челябинской и Нижегородской областях. На их территории будут возведены предприятия по утилизации отходов. Они обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот не менее 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.