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Updated Сегодня, 18:17

Глава РЭО рассказал об экопарке в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн

28 февраля 2023, 18:17
Фото: reo.ru
В Новосибирской области построят экопромышленный парк, предприятия которого смогут перерабатывать не менее 130 тысяч тонн отходов стекла, а также многокомпонентной упаковки, деревянной тары, макулатуры и пластиковых отходов. Российский экологический оператор (РЭО) окажет поддержку резидентам.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» одним из экопромышленных парков станет площадка в Новосибирской области. РЭО поддержит резидентов экопромпарка в области обращения ТКО и вторичных ресурсов, а также производства готовой продукции из вторичных ресурсов. Финансирование будет обеспечено за счет средств, которые получат от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Такие организации, как ООО «ТБО», ООО «Демеркуризация», ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия» и ООО «Гофра коллектинг», уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, пишет atas.info.

Вышеуказанные предприятия сейчас выполняют предпроектные исследования и собирают сведения с целью проектирования производственных объектов.

Резиденты будут иметь возможность утилизировать, обрабатывать, обезвреживать отходы, вторичные ресурсы и производить промпродукцию, используя вторсырье.

Чтобы стать резидентом экопромпарка, организация должна заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».

Также резидентам будут предоставлять и другие льготы и меры господдержки местного и федерального уровней.

В 2024 году планируется запуск объекта. Всего до начала 2025 года построят восемь экопромпарков в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Челябинской и Нижегородской областях. На их территории будут возведены предприятия по утилизации отходов. Они обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот не менее 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.



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