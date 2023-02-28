Глава РЭО рассказал об экопарке в Новосибирской области мощностью 130 тыс тонн

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» одним из экопромышленных парков станет площадка в Новосибирской области. РЭО поддержит резидентов экопромпарка в области обращения ТКО и вторичных ресурсов, а также производства готовой продукции из вторичных ресурсов. Финансирование будет обеспечено за счет средств, которые получат от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Такие организации, как ООО «ТБО», ООО «Демеркуризация», ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия» и ООО «Гофра коллектинг», уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, пишет atas.info.
Вышеуказанные предприятия сейчас выполняют предпроектные исследования и собирают сведения с целью проектирования производственных объектов.
Резиденты будут иметь возможность утилизировать, обрабатывать, обезвреживать отходы, вторичные ресурсы и производить промпродукцию, используя вторсырье.
Чтобы стать резидентом экопромпарка, организация должна заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».
Также резидентам будут предоставлять и другие льготы и меры господдержки местного и федерального уровней.
В 2024 году планируется запуск объекта. Всего до начала 2025 года построят восемь экопромпарков в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Челябинской и Нижегородской областях. На их территории будут возведены предприятия по утилизации отходов. Они обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот не менее 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.