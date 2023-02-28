Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Осенью 2022 года губернатор Василий Голубев провел заседание регионального оперативного штаба, на котором ему рассказали о принятых мерах безопасности. Говорилось, что в регионе уточняют перечень защитных сооружений гражданской обороны и приводят их в порядок.
Кроме того, приводили в надлежащий вид подвалы многоэтажных домов. В целом прозвучало то, что эти помещения должны быть готовы к укрытию людей в случае ЧС.
Глава управления по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин рассказал, что в этом году на содержание четырех убежищ потратят более 200 тысяч рублей. Деньги на эти цели возьмут из городского бюджета.
По информации Потешкина, всего в донской столице есть девять городских бомбоубежищ.
«Но у них другие владельцы — ЦГБ, транспортные компании. Все сооружения находятся в рабочем состоянии», — сообщал глава управления.
Согласно информации портала Госзакупок, в середине 2022 года проводили конкурс по выбору подрядчика, который разработает документацию для капитального ремонта бомбоубежища в троллейбусном депо.
В техническом задании указали необходимость восстановить герметичность здания, замены систем вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения и связи.
Начальная цена контракта составляла 355 тысяч рублей, но конкурс не состоялся.
На сайте администрации Ростова появился список городских укрытий, которые можно использовать во время возникновения ЧС. Объекты разделили на два вида - подвалы в домах и подземные переходы.
К примеру, в Ворошиловском районе есть 688 заглублений на 1,2 миллиона человек, а в Железнодорожном районе — 47 укрытий для 57 тысяч граждан. В Советском районе можно разместить более 580 тысяч человек.
Всего в городе насчитали 1,8 тысячи подвалов. В них смогут укрыться 2,76 миллиона ростовчан.
В дополнительном списке также указаны адреса 20 подземных переходов, где способны укрыться 10,7 тысячи горожан.