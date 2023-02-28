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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области

28 февраля 2023, 07:26
Фото: 54.mchs.gov.ru
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
В Ростовской области раскрыли список мест, где можно найти укрытия в случае ЧС. Как проверяют убежища и сколько тратят на обслуживание, в материале RostovGazeta.

Проверки бомбоубежищ в Ростовской области

Осенью 2022 года губернатор Василий Голубев провел заседание регионального оперативного штаба, на котором ему рассказали о принятых мерах безопасности. Говорилось, что в регионе уточняют перечень защитных сооружений гражданской обороны и приводят их в порядок. 

Кроме того, приводили в надлежащий вид подвалы многоэтажных домов. В целом прозвучало то, что эти помещения должны быть готовы к укрытию людей в случае ЧС.

Сколько потратят на содержание убежищ

Глава управления по делам ГО и ЧС Алексей Потешкин рассказал, что в этом году на содержание четырех убежищ потратят более 200 тысяч рублей. Деньги на эти цели возьмут из городского бюджета. 

Сколько потратят на содержание убежищ
Фото: 54.mchs.gov.ru
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По информации Потешкина, всего в донской столице есть девять городских бомбоубежищ. 

«Но у них другие владельцы — ЦГБ, транспортные компании. Все сооружения находятся в рабочем состоянии», — сообщал глава управления.

Согласно информации портала Госзакупок, в середине 2022 года проводили конкурс по выбору подрядчика, который разработает документацию для капитального ремонта бомбоубежища в троллейбусном депо. 

В техническом задании указали необходимость восстановить герметичность здания, замены систем вентиляции, водоснабжения, канализации, энергообеспечения и связи. 

Начальная цена контракта составляла 355 тысяч рублей, но конкурс не состоялся. 

Где расположены убежища в Ростове

На сайте администрации Ростова появился список городских укрытий, которые можно использовать во время возникновения ЧС. Объекты разделили на два вида - подвалы в домах и подземные переходы. 

Где расположены убежища в Ростове
Фото: 50.mchs.gov.ru

К примеру, в Ворошиловском районе есть 688 заглублений на 1,2 миллиона человек, а в Железнодорожном районе — 47 укрытий для 57 тысяч граждан. В Советском районе можно разместить более 580 тысяч человек. 

Всего в городе насчитали 1,8 тысячи подвалов. В них смогут укрыться 2,76 миллиона ростовчан. 

В дополнительном списке также указаны адреса 20 подземных переходов, где способны укрыться 10,7 тысячи горожан. 

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