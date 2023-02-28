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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Как пройдет весенний призыв в армию в Ростове-на-Дону?

28 февраля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Как пройдет весенний призыв в армию в Ростове-на-Дону?
Не за горами весенний призыв-2023. Сколько человек призовут из Ростова-на-Дону? Будут ли отправлять срочников на СВО? Кто может получить отсрочку от службы? Читайте в нашем материале.
Сюжет
Армия РФ

Как известно, призыв срочников на военную службу происходит два раза в год — весной и осенью. Предваряет это событие соответствующий указ президента, в котором обозначен порядок призыва, количество новобранцев и возможные изменения в ходе кампании.

Даты и сроки призыва вот уже много лет остаются неизменными. Так, весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Еще в марте военкоматы начинают рассылать повестки новобранцам. После получения извещения призывники посещают военкомат, затем проходят медкомиссию и после заседания призывной комиссии получают предписание о явке на место сбора, откуда отправятся непосредственно к месту военной службы.

Как пройдет весенний призыв в армию в Ростове-на-Дону?
Фото: 1MI

Сколько будет длиться весенний призыв в 2023 году?

Обычно призыв длится три с половиной месяца — с 1 апреля по 15 июля. Исключение составил осенний призыв-2022, который был сокращен на месяц из-за частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года.

Также есть регионы, в которых действуют особые условия по призыву. К примеру, для жителей Крайнего Севера он начинается на месяц позже. Так что проживающие в Якутии, Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО, в Мурманской и Магаданской областях готовятся к весеннему призыву с 1 мая.

Сколько будет длиться весенний призыв в 2023 году?
Фото: 1MI

Сколько человек призовут на срочную службу?

Общее число новобранцев по всей России, как ожидается, будет названо в указе Владимира Путина о весеннем призыве-2023. А вот в правительстве Ростовской области уже заявили, что весной призовут 5 тысяч новобранцев со всего региона.

Около 60% солдат будут нести службу в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщило ростовское издание 1rnd.ru. Также в правительстве региона проинформировали, в каких войсках будут служить призывники из Донского региона. Так, юношей-новобранцев будут распределять в части центрального подчинения, военно-морской флот, железнодорожные войска, инженерные войска и в части материально-технического обеспечения. Еще 15 срочников, как уже заведено, будут определены в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

Также отмечается, что в прошлый осенний призыв Ростовская область отчиталась об отправке в армию 4 тысяч человек.

Сколько человек призовут на срочную службу?
Фото: 1MI

С какого возраста призывают в армию в 2023 году?

Обсуждение повышения призывного возраста активно ведется с конца прошлого года, когда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призываемых на срочную военную службу граждан с 18 до 21 и с 27 до 30.

Вот как прокомментировал возможность такого нововведения военком Ростовской области Игорь Егоров.

«Это предложение. Для реализации такого предложения необходимо внесение [изменений] в законодательную базу прежде всего, в 53-й ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“. Как будет внесено, оно будет опубликовано в открытой печати. Все смогут ознакомиться», — рассказал Егоров в интервью 161.RU.

Напомним, в данный момент призыву подлежат граждане, достигшие 18 лет. Мужчины, достигшие 27 лет, снимаются с учета и переходят в разряд запаса.

С какого возраста призывают в армию в 2023 году?
Фото: mil.ru

Увеличат ли срок службы в 2023 году?

Еще один вопрос, который активно обсуждается в связи с темой призыва, это увеличение срока военной службы для солдат-срочников. Напомним, сегодня срок службы в армии составляет 12 месяцев.

Однако не так давно один из военкомов Подмосковья в эфире местного телевидения заявил, что с 2023 года срок службы будет увеличиваться. В Минобороны РФ опровергли эти заявления.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Телеграм».
Увеличат ли срок службы в 2023 году?
Фото: mil.ru

Кому положена отсрочка от армии?

Временную отсрочку от прохождения службы в армии могут получить следующие граждане:

  • отцы-одиночки;
  • студенты вузов очной формы обучения;
  • опекуны престарелых родителей;
  • опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;
  • отцы двух и более несовершеннолетних детей;
  • отцы одного ребенка, но ожидающие пополнения в семье (срок беременности у супруги призывника не должен быть менее 26 недель).

Более конкретный и полный список указан в ФЗ-53.

Кому положена отсрочка от армии?
Фото: piqsels.com

Срочников могут отправить на СВО?

Весенний призыв-2023 — это уже вторая призывная кампания, проходящая на фоне специальной военной операции на Украине. Еще в период осенней кампании 2022 года обеспокоенные родители задавали властям региона вопрос о том, какова вероятность того, что срочников будут отправлять на СВО.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил в ходе пресс-конференции, что срочников в рамках призыва не будут отправлять в зону СВО.

«Президент не назначил указом пункты постоянной дислокации на новых территориях (имеются в виду ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон). Там проходят службу только контрактники и граждане, призванные по мобилизации», — сообщил Егоров.

 

Срочников могут отправить на СВО?
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#Призыв#Армия РФ
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