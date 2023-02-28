Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как известно, призыв срочников на военную службу происходит два раза в год — весной и осенью. Предваряет это событие соответствующий указ президента, в котором обозначен порядок призыва, количество новобранцев и возможные изменения в ходе кампании.
Даты и сроки призыва вот уже много лет остаются неизменными. Так, весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. Еще в марте военкоматы начинают рассылать повестки новобранцам. После получения извещения призывники посещают военкомат, затем проходят медкомиссию и после заседания призывной комиссии получают предписание о явке на место сбора, откуда отправятся непосредственно к месту военной службы.
Обычно призыв длится три с половиной месяца — с 1 апреля по 15 июля. Исключение составил осенний призыв-2022, который был сокращен на месяц из-за частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года.
Также есть регионы, в которых действуют особые условия по призыву. К примеру, для жителей Крайнего Севера он начинается на месяц позже. Так что проживающие в Якутии, Ямало-Ненецком АО, Чукотском АО, в Мурманской и Магаданской областях готовятся к весеннему призыву с 1 мая.
Общее число новобранцев по всей России, как ожидается, будет названо в указе Владимира Путина о весеннем призыве-2023. А вот в правительстве Ростовской области уже заявили, что весной призовут 5 тысяч новобранцев со всего региона.
Около 60% солдат будут нести службу в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщило ростовское издание 1rnd.ru. Также в правительстве региона проинформировали, в каких войсках будут служить призывники из Донского региона. Так, юношей-новобранцев будут распределять в части центрального подчинения, военно-морской флот, железнодорожные войска, инженерные войска и в части материально-технического обеспечения. Еще 15 срочников, как уже заведено, будут определены в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.
Также отмечается, что в прошлый осенний призыв Ростовская область отчиталась об отправке в армию 4 тысяч человек.
Обсуждение повышения призывного возраста активно ведется с конца прошлого года, когда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призываемых на срочную военную службу граждан с 18 до 21 и с 27 до 30.
Вот как прокомментировал возможность такого нововведения военком Ростовской области Игорь Егоров.
«Это предложение. Для реализации такого предложения необходимо внесение [изменений] в законодательную базу – прежде всего, в 53-й ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“. Как будет внесено, оно будет опубликовано в открытой печати. Все смогут ознакомиться», — рассказал Егоров в интервью 161.RU.
Напомним, в данный момент призыву подлежат граждане, достигшие 18 лет. Мужчины, достигшие 27 лет, снимаются с учета и переходят в разряд запаса.
Еще один вопрос, который активно обсуждается в связи с темой призыва, это увеличение срока военной службы для солдат-срочников. Напомним, сегодня срок службы в армии составляет 12 месяцев.
Однако не так давно один из военкомов Подмосковья в эфире местного телевидения заявил, что с 2023 года срок службы будет увеличиваться. В Минобороны РФ опровергли эти заявления.
«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Телеграм».
Временную отсрочку от прохождения службы в армии могут получить следующие граждане:
Более конкретный и полный список указан в ФЗ-53.
Весенний призыв-2023 — это уже вторая призывная кампания, проходящая на фоне специальной военной операции на Украине. Еще в период осенней кампании 2022 года обеспокоенные родители задавали властям региона вопрос о том, какова вероятность того, что срочников будут отправлять на СВО.
Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил в ходе пресс-конференции, что срочников в рамках призыва не будут отправлять в зону СВО.
«Президент не назначил указом пункты постоянной дислокации на новых территориях (имеются в виду ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон). Там проходят службу только контрактники и граждане, призванные по мобилизации», — сообщил Егоров.