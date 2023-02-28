Не за горами весенний призыв-2023. Сколько человек призовут из Ростова-на-Дону? Будут ли отправлять срочников на СВО? Кто может получить отсрочку от службы? Читайте в нашем материале.

Сколько будет длиться весенний призыв в 2023 году? Сколько человек призовут на срочную службу? С какого возраста призывают в армию в 2023 году? Увеличат ли срок службы в 2023 году? Кому положена отсрочка от армии? Срочников могут отправить на СВО?

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