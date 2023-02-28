Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Киевский режим предпринял попытку атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры. Это коснулось Краснодарского края и Адыгеи.
«Беспилотники удалось подавить. Они потеряли управление и полетели по незапланированной траектории», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что один беспилотник упал в поле, а другой — отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту.
Ранее появилась информация, что в Туапсе в ночь на 28 февраля загорелась постройка на территории нефтебазы. Telegram-каналы писали, что причиной якобы может быть атака дронов. Но официального подтверждения этой информации не было.