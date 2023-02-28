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Минобороны РФ заявило о нападении украинских дронов на Краснодарский край и Адыгею

28 февраля 2023, 12:00
Фото: mil.ru
Минобороны РФ заявило о нападении украинских дронов на Краснодарский край и Адыгею
Объекты Краснодарского края и Адыгеи в ночь на 28 февраля были атакованы украинскими дронами, сообщает в Telegram-канале Минобороны России.

Киевский режим предпринял попытку атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры. Это коснулось Краснодарского края и Адыгеи.

«Беспилотники удалось подавить. Они потеряли управление и полетели по незапланированной траектории», — уточнили в министерстве.

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Отмечается, что один беспилотник упал в поле, а другой — отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту.

Ранее появилась информация, что в Туапсе в ночь на 28 февраля загорелась постройка на территории нефтебазы. Telegram-каналы писали, что причиной якобы может быть атака дронов. Но официального подтверждения этой информации не было.

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