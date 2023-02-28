«Если доверять сведениям из анонимных источников, близких к администрациям президентов Байдена и Шольца, которые опубликованы в одном авторитетном западном издании, Украине был поставлен ультиматум. Если в ближайшее время, до конца весны, у нее не будет конкретных побед в виде отвоевывания территорий, то вопрос будет поставлен ультимативно. А именно, о начале мирных переговоров, инициатором которых должен стать Киев», — делится информацией политолог.