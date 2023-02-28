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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Эксперт рассказал, почему беспилотники с Украины не долетают до Ростовской области

28 февраля 2023, 13:22
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua/cc by sa
ростовский эксперт назвал подробности прилета беспилотников
Член Российской ассоциации политической науки Алим Батов поделился с RostovGazeta мнением о том, что дроны, сбитые сегодня во многих регионах России, могут быть выпущены с Украины.

По словам собеседника, украинские беспилотники сбиты сегодня во многих российских регионах — Белгородской области, Краснодарском крае, Адыгее. Во второй половине дня беспилотник якобы упал в Подмосковье.

«Наши системы ПВО срабатывают своевременно и отлично справляются», — отмечает Алим Батов.

Эксперт добавляет, что в сравнении с другими приграничными регионами, у Ростовской области есть преимущество — наличие широкой буферной зоны в виде двух новых субъектов ДНР и ЛНР.

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Однако прогнозировать, чего ожидать дальше, политолог не берется. Эксперт предполагает, что атаки дронами могут продолжиться. Ведь на кону, по его словам, стоит слишком многое.

«Если доверять сведениям из анонимных источников, близких к администрациям президентов Байдена и Шольца, которые опубликованы в одном авторитетном западном издании, Украине был поставлен ультиматум. Если в ближайшее время, до конца весны, у нее не будет конкретных побед в виде отвоевывания территорий, то вопрос будет поставлен ультимативно. А именно, о начале мирных переговоров, инициатором которых должен стать Киев», — делится информацией политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Минобороны РФ заявило о нападении украинских дронов на Краснодарский край и Адыгею. 

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