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Published Сегодня, 07:20

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Новые ограничения для водителей вводятся в Ростове с марта

28 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Новые ограничения для водителей вводятся в Ростове с марта
Проезд по некоторым улицам ограничат для автолюбителей в Ростове с марта, сообщили в администрации города.

В Ростове с марта начинают действовать новые ограничения для водителей. Так, с 11 марта для автолюбителей запретят остановку и стоянку машин на переулке Доломановском на участке от Пушкинской до Большой Садовой, а также рядом с домом №11А.

На проспекте 40-летия Победы из-за ремонтных работ также ограничат движение автотранспорта на участке от улицы Петрожицкого, 2А до проспекта 40-летия Победы, 170Б. Проезжать там водители не смогут практически два месяца — с 9 марта по 10 мая.

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Наконец, с 18 марта одностороннее движение вводится в Ростове на улице Лермонтовской на отрезке от переулка Университетского до переулка Крепостного в восточном направлении. Аналогичное ограничение появится на улице Города Волос на участке от Университетского до Крепостного.

Тогда же одностороннее движение, но в западном направлении, будет введено на улице Тельмана на том же участке.

Ранее сообщалось, что новые правила движения для самокатов введут в Ростовской области с 1 марта.

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