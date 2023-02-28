Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Ростове с марта начинают действовать новые ограничения для водителей. Так, с 11 марта для автолюбителей запретят остановку и стоянку машин на переулке Доломановском на участке от Пушкинской до Большой Садовой, а также рядом с домом №11А.
На проспекте 40-летия Победы из-за ремонтных работ также ограничат движение автотранспорта на участке от улицы Петрожицкого, 2А до проспекта 40-летия Победы, 170Б. Проезжать там водители не смогут практически два месяца — с 9 марта по 10 мая.
Наконец, с 18 марта одностороннее движение вводится в Ростове на улице Лермонтовской на отрезке от переулка Университетского до переулка Крепостного в восточном направлении. Аналогичное ограничение появится на улице Города Волос на участке от Университетского до Крепостного.
Тогда же одностороннее движение, но в западном направлении, будет введено на улице Тельмана на том же участке.
Ранее сообщалось, что новые правила движения для самокатов введут в Ростовской области с 1 марта.