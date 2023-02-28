«Это какая-то обдираловка, — уверена жительница Ростова Елена, не пожелавшая публиковать свою фамилию. — В соцнорму уложиться невозможно. Сейчас же все подвязано на электричестве. Зарядки мобильных, зарядки зубных щеток, чайники, мультиварки, микроволновки. Только для чего все эти новые технологии, если, по факту, нам очень дорого ими пользоваться? Ну давайте тогда жить при свечах!».