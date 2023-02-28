Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Как в энергообеспеченном регионе оказались высокие платежи за свет, каким образом экономят свет пожилые ростовчане, и почему все больше вопросов возникает к поставщику дорогого ресурса «Донэнерго» — выяснил корреспондент RostovGazeta.
С 2013 года в Ростовской области действует соцнорма по электроснабжению. Официальный сайт правительства региона разъясняет, что соцнорма — это объем потребленный электроэнергии, который ростовчане оплачивают по сниженному тарифу. Таким образом планировалось жителей города стимулировать к экономии ресурса. Однако практика показала, что экономить получается не у всех.
Стоимость «сниженного тарифа» в Ростове составляет сегодня 4,81 рубля. Итого оплата электричества только за соцнорму (96 кВт/ч) превышает 461 рубль ежемесячно. А перерасход соцнормы, по мнению ростовчан, стоит уже запредельно дорого — 6,73 рубля за кВт/ч.
«Это какая-то обдираловка, — уверена жительница Ростова Елена, не пожелавшая публиковать свою фамилию. — В соцнорму уложиться невозможно. Сейчас же все подвязано на электричестве. Зарядки мобильных, зарядки зубных щеток, чайники, мультиварки, микроволновки. Только для чего все эти новые технологии, если, по факту, нам очень дорого ими пользоваться? Ну давайте тогда жить при свечах!».
Казалось бы, жизнь при свечах в XXI веке смешна и невозможна. Однако реальность говорит об обратном.
Активная ростовская пенсионерка Людмила Романова [данные изменены по ее просьбе] рассказывает, как выживает на свою небольшую пенсию — порядка 14 тысяч рублей. Тотально экономить она привыкла на всем.
«Экономить приходилось всегда, как я вышла на пенсию. Проще всего жить, конечно же, летом — светлый день больше. А зимой дни короткие. Но я привыкла свет вечером не включать, очень уж дорого», — отмечает пожилая женщина.
Пенсионерка рассказывает, что для экономии денег на оплату электричества, с наступлением сумерек, зажигает дома свечу.
В среднем из-за соцнормы оплата за электроснабжение в Ростовской области для экономящей семьи из двух человек превышает тысячу рублей.
Для сравнения, стоимость электричества, например, в Дагестане составляет сегодня 3,23 рубля за кВт/ч. В Чечне — от 1,97 рубля до 2,25 рубля. А в Донецке (ДНР) и вовсе — порядка 1,7 рубля, о чем рассказал после поездки в город депутат Евгений Федяев.
Помимо запредельной стоимости электроэнергии, жалуются ростовчане и на ее поставки. В 2022 году причинами недовольства ростовчан стало внезапное, без предупреждения, отключение света. Так, если верить отзыву жительницы города Марины, 28 декабря выключили свет на Пржевальского, 29А. В здании работало несколько салонов красоты, пункт выдачи с марткетплейса, страховая компания.
«А когда звонишь и узнаешь причину отключения, начинают перебрасывать с одного телефона на другой и хамят в трубку», — возмущается жительница Ростова.
В основном, жалобы жителей Ростова адресованы к поставщику ресурса — «Донэнерго», но и некоторым другим. Люди недовольны и постоянными плановыми работами, при которых каждый день отключают свет, и периодическим непонятным отключением электричества на 1-2 минуты. Но официального подтверждения возмущений в отзывах ростовчан нет в наличии редакции.
Тем не менее, невольно втянутым в ситуацию с «Донэнерго» оказался и корреспондент RostovGazeta. В начале февраля на двери подъезда его дома впервые появилось объявление о том, что из-за плановых работ 15 февраля в доме будет отсутствовать электричество. Возможно, объявление решили повесить после того, как из-за внезапного отключения света у соседки сгорела приставка.
Однако, несмотря на предупреждение, 15 февраля ничего не произошло. Позвонив в «Донэнерго» корреспондент узнал, что якобы работы перенесены на 17 февраля. Объявления на двери об этом уже не оказалось, но 17 февраля ситуация повторилась — свет был.
«Ничего не изменилось, работы по графику будут проведены, ждите, свет отключат», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в «Донэнерго» в 10.00 мск.
В 11.00 мск в компании уточнили, что работы начнутся позже.
«График немного сдвинут, свет отключат с 12.00, ожидайте», — подтвердили в «Донэнерго».
А в 16.00 отметили, что «работы ведутся», свет выключают «в шахматном порядке», поэтому, вполне вероятно, что в одном конкретном доме электричество отключать не будут.
Выяснить, были проведены работы или их опять перенесли, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
«Я не знаю, не могу сказать», — ответила на вопрос специалист Западного РЭС «Донэнерго», где накануне убеждали, что плановые работы идут без отключения света.
В беседе также выяснилось, что «Донэнерго» не должен оповещать ростовчан о выключении электроэнергии.
«Вся информация есть на нашем сайте. Почему мы должны по домам предупреждать? Этим занимается управляющая компания», — подчеркнул специалист Западного РЭС «Донэнерго».
Эксперты сходятся во мнении, что социальная норма на электричество, как и любая норма, устанавливается только там, где ощущается нехватка ресурса. Однако Ростовская область не является энергозависимой.
Скорее, наоборот — регион считается одним из крупнейших производителей и поставщиков электроэнергии в стране. В связи с этим, получить объяснение о существовании социальной нормы в регионе корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Депутат Евгений Федяев напоминает, что сейчас в Ростовской области идет активное развитие ветроэнергетики.
«В этом направлении мы занимаем ведущее место среди других субъектов России. В регионе построено огромное количество ветропарков. При том количестве электроэнергии, которая производится в регионе, мы должны работать во благо своего населения. Тем более, что все ресурсы для этого есть. Только власть, к сожалению, нас на слышит», — делится мнением Федяев.
Ранее RostovGazeta сообщала о миллиардных госзакупках «Донэнерго» в Ростове.