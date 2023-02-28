В цену лота за 170 миллионов рублей вошел земельный участок площадью 7,8 гектара за 24 миллиона рублей без НДС и недвижимость с оборудованием общей стоимостью 137 миллионов, а также компост, упаковки и другие необходимые для ведения бизнеса вещи. На предприятии работаю 50 человек, а сам проект входит в губернаторскую сотню инвестпроектов. Срок окупаемости бизнеса составит четыре года.