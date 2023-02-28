Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В середине февраля житель Ростовской области опубликовал объявление о продаже фермы шампиньонов, расположенной в поселке Овощном — между Батайском и Азовом. Владелец утверждает, что для строительства фермы привлек специалистов из Нидерландов, а само предприятие приступило к работе чуть больше пяти лет назад.
В цену лота за 170 миллионов рублей вошел земельный участок площадью 7,8 гектара за 24 миллиона рублей без НДС и недвижимость с оборудованием общей стоимостью 137 миллионов, а также компост, упаковки и другие необходимые для ведения бизнеса вещи. На предприятии работаю 50 человек, а сам проект входит в губернаторскую сотню инвестпроектов. Срок окупаемости бизнеса составит четыре года.
«Проектную документацию на все коммуникации и строительство новой очереди, а также торговую марку ООО „ГРИБОВ-ДОЛ“ передадим при продаже. Это курица, несущая золотые яйца (если бы не срочные обстоятельства, не продавали бы)», — добавил продавец.
Между тем, в списке инвестпроектов «Грибов-Дол» и строительство комплекса для выращивания шампиньонов оценили в 210 миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области реализацию проекта грибной фермы оценили в 400 миллионов рублей.