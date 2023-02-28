Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Конфликт произошел в Орловском районе в ночь на 26 февраля. Подросток поссорился с матерью и несколько раз ударил ее ножом.
Пострадавшая скончалась от полученных ранений. После этого возбудили уголовное дело, а нападавший во всем признался.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что ссора между родственниками произошла из-за компьютера. Мать несколько раз попросила сына отвлечься от компьютерных игр и идти спать, но он игнорировал.
«Тогда она сама выключила компьютер. В результате парень схватил нож и напал на нее», — пишет издание.
Отмечается, что 52-летняя женщина работала библиотекарем в школе.