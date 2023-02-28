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Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры

28 февраля 2023, 06:34
Фото: San José Public Library/cc by sa/flickr.com
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
В Ростовской области 17-летний парень убил свою мать, которая не давала ему играть в компьютерные игры, пишут СМИ.

Конфликт произошел в Орловском районе в ночь на 26 февраля. Подросток поссорился с матерью и несколько раз ударил ее ножом.

Пострадавшая скончалась от полученных ранений. После этого возбудили уголовное дело, а нападавший во всем признался.

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«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что ссора между родственниками произошла из-за компьютера. Мать несколько раз попросила сына отвлечься от компьютерных игр и идти спать, но он игнорировал.

«Тогда она сама выключила компьютер. В результате парень схватил нож и напал на нее», — пишет издание.

Отмечается, что 52-летняя женщина работала библиотекарем в школе.

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