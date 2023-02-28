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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Поймавший Чикатило следователь пояснил, зачем Украина взламывает радиоканалы на Дону

28 февраля 2023, 15:08
Фото: CountdownCrispy/c by sa/wikimedia.org
Поймавший Чикатило следователь пояснил, зачем Украина взламывает радиоканалы на Дону
Взлом радиоканала в Ростовской области делается Украиной с одной целью — навести панику среди мирных жителей, сообщил RostovGazeta лучший охотник на маньяков в России, бывший ростовский следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев.

Напомним, что волна взломов радиосигналов, которые прежде наблюдались в других регионах России, докатилась и до Ростовской области. Жители Новошахтинска сегодня услышали по радио сигналы тревоги.

«Делается это лишь с одной целью — довести людей до панического испуга. На мой взгляд, на этом Украина не остановится. Она будет и дальше действовать на психику людей», — отмечает Амурхан Яндиев.

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В МЧС России подтвердили взлом систем радиовещания. Глава администрации Новошахтинска в своем Telegram-канале призвал местных жителей, услышавших утром по радио сирены, не нервничать и сохранять спокойствие.

«Не могу не согласиться с этой рекомендацией. Бороться с подобным можно лишь одним способом — не реагировать и, конечно же, не паниковать», — констатирует следователь.

Ранее RostovGazeta сообщала о планах нападения ВСУ на Ростовскую область до начала СВО, которые обнародовали хакеры группы «Берегини». 

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