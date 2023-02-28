Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Напомним, что волна взломов радиосигналов, которые прежде наблюдались в других регионах России, докатилась и до Ростовской области. Жители Новошахтинска сегодня услышали по радио сигналы тревоги.
«Делается это лишь с одной целью — довести людей до панического испуга. На мой взгляд, на этом Украина не остановится. Она будет и дальше действовать на психику людей», — отмечает Амурхан Яндиев.
В МЧС России подтвердили взлом систем радиовещания. Глава администрации Новошахтинска в своем Telegram-канале призвал местных жителей, услышавших утром по радио сирены, не нервничать и сохранять спокойствие.
«Не могу не согласиться с этой рекомендацией. Бороться с подобным можно лишь одним способом — не реагировать и, конечно же, не паниковать», — констатирует следователь.
Ранее RostovGazeta сообщала о планах нападения ВСУ на Ростовскую область до начала СВО, которые обнародовали хакеры группы «Берегини».