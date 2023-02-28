rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек

28 февраля 2023, 15:07
Фото: 1MI
Предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек
В Ростовской области будут судить предпринимателя из Сальска за махинации на сумму более двух миллионов рублей, сообщили в УСКР по региону.

В 2021 году обвиняемая решила получить субсидии, которые выделяют бизнесменам при трудоустройстве безработных. В результате она фиктивно оформила у себя 49 работников.

После этого Фонд социального страхования выплатил женщине два миллиона рублей. Она показывала подложные документы, чтобы обмануть государство.

Кроме того, администрация Сальского городского поселения выплатила предпринимателю 169 тысяч рублей за покос камыша. Но работы выполнены не были.

Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья
Узнать подробнее

По данным фактам возбудили уголовные дела, теперь материалы с обвинительным заключением передали в суд. 

Ранее мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья.

Читайте также:
Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Сегодня, 07:39
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Сегодня, 07:19
Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году
Сегодня, 06:33
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
Сегодня, 07:08
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Сегодня, 06:34
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
Сегодня, 07:26