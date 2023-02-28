В Ростовской области будут судить предпринимателя из Сальска за махинации на сумму более двух миллионов рублей, сообщили в УСКР по региону.

В 2021 году обвиняемая решила получить субсидии, которые выделяют бизнесменам при трудоустройстве безработных. В результате она фиктивно оформила у себя 49 работников. После этого Фонд социального страхования выплатил женщине два миллиона рублей. Она показывала подложные документы, чтобы обмануть государство. Кроме того, администрация Сальского городского поселения выплатила предпринимателю 169 тысяч рублей за покос камыша. Но работы выполнены не были. Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья Узнать подробнее По данным фактам возбудили уголовные дела, теперь материалы с обвинительным заключением передали в суд. Ранее мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья. Читайте также: Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежья