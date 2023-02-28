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Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Проверки систем оповещения населения отменили в Ростовской области из-за хакеров

28 февраля 2023, 18:50
Фото: 1mi
В Ростовской области отменили запланированные проверки систем оповещения населения из-за произошедших хакерских атак, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что 22 и 28 февраля взломали серверы телеканалов и радиостанций. В результате местные жители услышали фейковую воздушную тревогу.

После этого в МЧС заявили, что распространяемая информация является ложной. Однако из-за этого пришлось перенести проверки систем оповещения, которые были запланированы на 1 марта.

Решение о включении сирен при ЧС в Ростовской области возложили на губернатора
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Информация о сроках включения электросирен появится дополнительно. Эти планы подтвердили и в правительстве области.

Ранее стало известно, что решение о включении сирен при ЧС в донском регионе возложили на губернатора.

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