Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Напомним, что 22 и 28 февраля взломали серверы телеканалов и радиостанций. В результате местные жители услышали фейковую воздушную тревогу.
После этого в МЧС заявили, что распространяемая информация является ложной. Однако из-за этого пришлось перенести проверки систем оповещения, которые были запланированы на 1 марта.
Информация о сроках включения электросирен появится дополнительно. Эти планы подтвердили и в правительстве области.
Ранее стало известно, что решение о включении сирен при ЧС в донском регионе возложили на губернатора.