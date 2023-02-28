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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Работа мечты: названы лучшие работодатели Ростовской области

28 февраля 2023, 12:58
Фото: donland.ru
Работа мечты: названы лучшие работодатели Ростовской области
Какие компании из Ростовской области попали в рейтинг лучших работодателей со всей России по версии hh.ru в 2022 выяснили в RostovGazeta.

Критерии рейтинга

В последние годы все больше компаний стали принимать участие в рейтинге сервиса. Соискатели могут ориентироваться на данный топ, чтобы найти работодателя мечты. 

Для составления топа учитывалось мнение более 300 000 соискателей, а также оценка компаний уже работающих сотрудников. Кроме того, проводился анализ HR-анкет фирм, бланки для которых заполняли сотрудники отдела кадров.

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Лучшие крупные компании

В номинации «Крупные компании» (с численностью от 1001 до 5000 человек) попали сразу четыре компании из Ростовской области. При этом всего в финал вышли 268 работодателей. Из Ростовской области в данный топ вошел Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который занял 63 место. Данная компания получила 104,24 балла.

Из Ростовской области в данный топ вошел Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который занял 63 место.
Фото: donland.ru

Почти в середине рейтинга оказался российский агропромышленный холдинг «Астон». Компания, которая занимается производством продуктов питания и пищевых ингредиентов, заняла 148 строчку, набрав 99,22 балла.

В конце топа оказались Группа компаний «XXI ВЕК» (212 место) и Донской государственный технический университет (ДГТУ) — 226 место.

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Топ середнячков

Семь компаний из региона вошли в финалисты рейтинга по номинации «Средние компании» (с численностью от 251 до 1000 человек). Среди них оказались четыре фирмы, сфера деятельности которых связана с IT и интернетом: Umbrella IT (67 место), «ДиБиАй» (DBI) (96 место), IBS Dunice (154 место) и Гэндальф (209 место).

Фото: unsplash

Ростовский филиал федеральной компании «Союз застройщиков» занял 64 место. Фирма оказывает услуги в сфере недвижимости.

ГК «Профи», которая занимается предоставлением клининговых услуг, заняла 129 строчку рейтинга. На 337 месте оказалась компания «Ваш Дом». Из перечисленных выше компаний у нее больше всего отзывов на сайте сервиса, но вот оценка в 3,5 звезды из 5 оказалась самой низкой. 

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Рейтинг небольших компаний

Больше всех ростовских работодателей оказалось в рейтинге по номинации «Небольшие компании» (с численностью от 100 до 250 человек) - в общей сложности их 11. Причем самое почетное место у издательства «Феникс», занявшего четвертую строчку. 

Фото: Davidmorgans/cc by sa/wikimedia.org

Компания с 14-летней историей Центр недвижимости «Наследие» заняла 53 строчку. Следом за ней еще одна фирма с Дона - DDoS-Guard. Как следует из названия компании она предоставляет защиту от всех известных видов DDoS-атак. На 69 месте находится фирма также из области IT - компания с необычным названием «Оджетто».

Все остальные финалисты заняли следующие места: «СК10» - 72 строчка, «Московская Строительная компания» - 81 строчка, «Энергосила» - 102 строчка, «Студия Олега Чулакова» - 142 строчка, «Альтус» - 195 строчка, «ОВК М Групп» - 204 строчка, а замыкает список занявшая 255 строчку компания «Астера».

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