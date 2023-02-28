В номинации «Крупные компании» (с численностью от 1001 до 5000 человек) попали сразу четыре компании из Ростовской области. При этом всего в финал вышли 268 работодателей. Из Ростовской области в данный топ вошел Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который занял 63 место. Данная компания получила 104,24 балла.