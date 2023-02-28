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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Рекордное число пациентов прошло через клиническую больницу в Ростове в 2022 году

28 февраля 2023, 14:39
Фото: donland.ru
Рекордное число пациентов прошло через клиническую больницу в Ростове в 2022 году
В Ростовской областной клинической больнице в минувшем году удалось вылечить рекордное количество пациентов, сообщили в правительстве региона.

Всего в медицинском учреждении есть 800 коек, за весь прошлый год приняли 31,2 тысячи пациентов. Это соответствует рекордному показателю 2021 года.

«Много сил направили на обеспечение санэпидбезопасности для всего учреждения. Проводили более глубокое обследование больных перед госпитализацией для плановых вмешательств», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в минувшем году в ковидном моногоспитале РОКБ вылечили 3,3 тысячи человек. В основном это были тяжелые пациенты с сопутствующими болезнями. 

Ранее Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове. 

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