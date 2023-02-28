Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Во вторник, 28 февраля, температура воздуха составит 9 градусов и будет облачно. Ночью похолодает до минус двух градусов.
Днем в среду воздух прогреется до плюс пяти градусов. Вместе с этим усилится ветер до шести метров в секунду.
В ночь на четверг, 2 марта, температура опустится до минус трех градусов. Ночные заморозки будут сохраняться до 4 числа. Днем потеплеет до шести градусов и пройдут дожди.
Ранее более тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области из-за снегопада.