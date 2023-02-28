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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Ростовчан предупредили о ночных заморозках и сильном ветре в начале марта

28 февраля 2023, 05:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону ожидаются усиление ветра и низкая температура воздуха в ночное время, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 28 февраля, температура воздуха составит 9 градусов и будет облачно. Ночью похолодает до минус двух градусов.

Днем в среду воздух прогреется до плюс пяти градусов. Вместе с этим усилится ветер до шести метров в секунду.

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В ночь на четверг, 2 марта, температура опустится до минус трех градусов. Ночные заморозки будут сохраняться до 4 числа. Днем потеплеет до шести градусов и пройдут дожди. 

Ранее более тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области из-за снегопада. 

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