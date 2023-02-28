Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Жители города рассказывают, что стоимость годового абонемента в спортклуб Xfit на Коммунистическом в Ростове весьма высока.
«Этот клуб — один из немногих в Ростове, где есть Хаммам. Только оказалось, что по факту, Хаммам почти не работает. За полгода посещения я попала туда лишь несколько раз, да так, что по пальцам одной руки можно сосчитать», — жалуется посетительница клуба Наталья [имя изменено по ее просьбе].
Ростовчане отмечают, что пока в клубе длился ремонт, тренировки проводились в малом детском зале, где теснота и духота. А после ремонта ситуация значительно ухудшилась.
«В женской душевой теперь отсутствует дверь. Нет сушки для купальника. В душе вода еле теплая. Хаммам не работает вовсе. В сауне нельзя сидеть опустив ноги на пол потому, что холодно! Когда после ремонта открыли бассейн, вода, как была мутной, так и не стала прозрачной. Зато ремонт начался с создания кафе, что весьма странно для спортклуба», — возмущаются ростовчане.
«Приходите в гости, мы все покажем и расскажем», — сообщила сервис-менеджер клуба на вопрос корреспондента о том, когда после ремонта будут устранены нюансы, на которые жалуются ростовчане.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что выручка фитнес-клубов в Ростове рухнула после введения коронавирусных ограничений.