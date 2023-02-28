«Этот клуб — один из немногих в Ростове, где есть Хаммам. Только оказалось, что по факту, Хаммам почти не работает. За полгода посещения я попала туда лишь несколько раз, да так, что по пальцам одной руки можно сосчитать», — жалуется посетительница клуба Наталья [имя изменено по ее просьбе].