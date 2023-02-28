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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Ростовчане пожаловались на разруху в дорогом спортклубе после ремонта

28 февраля 2023, 06:36
Фото: Яндекс.Карты
Ростовчане хотят писать коллективную жалобу из-за разрухи в спортклубе после ремонта
Ростовчане собрались писать коллективную жалобу на работу спортклуба на проспекте Коммунистическом в Ростове из-за качества ожидаемых услуг. Об этом они сообщили в редакцию RostovGazeta.

Жители города рассказывают, что стоимость годового абонемента в спортклуб Xfit на Коммунистическом в Ростове весьма высока. 

«Этот клуб — один из немногих в Ростове, где есть Хаммам. Только оказалось, что по факту, Хаммам почти не работает. За полгода посещения я попала туда лишь несколько раз, да так, что по пальцам одной руки можно сосчитать», — жалуется посетительница клуба Наталья [имя изменено по ее просьбе].

Ростовчане отмечают, что пока в клубе длился ремонт, тренировки проводились в малом детском зале, где теснота и духота. А после ремонта ситуация значительно ухудшилась.

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«В женской душевой теперь отсутствует дверь. Нет сушки для купальника. В душе вода еле теплая. Хаммам не работает вовсе. В сауне нельзя сидеть опустив ноги на пол потому, что холодно! Когда после ремонта открыли бассейн, вода, как была мутной, так и не стала прозрачной. Зато ремонт начался с создания кафе, что весьма странно для спортклуба», — возмущаются ростовчане.

«Приходите в гости, мы все покажем и расскажем», — сообщила сервис-менеджер клуба на вопрос корреспондента о том, когда после ремонта будут устранены нюансы, на которые жалуются ростовчане.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что выручка фитнес-клубов в Ростове рухнула после введения коронавирусных ограничений. 

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