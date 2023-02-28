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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Ростовский депутат Бородай заявил о проблемах в идентификации ветеранов СВО

28 февраля 2023, 11:43
Фото: donland.ru
Ростовский депутат заявил о проблемах в идентификации ветеранов боевых действий
Идентификация участников боевых действий станет главной проблемой во время исполнения закона о ветеранах, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

23 февраля Владимир Путин заявил, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий в России распространят на ополченцев Донбасса. Точное количество бойцов, которые получат новый статус, пока неизвестно.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что идентификация участников боевых действий — главная проблема, с которой столкнутся власти при выявлении ветеранов среди ополченцев. Парламентарий рассказал, что многих бойцов до сих пор хоронят под их позывными именами. Установить, кем были эти люди, сложно, хотя у многих из них остались семьи.

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Тем более тяжело будет идентифицировать ополченцев, погибших на Донбассе до второй половины 2015 года. Дело в том, что только тогда появились армейские корпуса ДНР и ЛНР, они сейчас и будут предоставлять списки бойцов. Однако, по мнению Бородая, без учета ополченцев, погибших в 2014 — первой половине 2015 годов, эти списки «неадекватные».

Ранее RostovGazeta подвела итоги того, как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан.

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