Тем более тяжело будет идентифицировать ополченцев, погибших на Донбассе до второй половины 2015 года. Дело в том, что только тогда появились армейские корпуса ДНР и ЛНР, они сейчас и будут предоставлять списки бойцов. Однако, по мнению Бородая, без учета ополченцев, погибших в 2014 — первой половине 2015 годов, эти списки «неадекватные».