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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Ростовский эксперт высказался о похожих на взрывы звуках на нефтебазе в Туапсе

28 февраля 2023, 12:54
Фото: В. Скоростецький, В. Вовкогон/ministryofdefenceua/cc by sa/flickr.com
Ростовский эксперт высказался о похожих на взрывы звуках на нефтебазе в Туапсе
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, что пока ведется следствие, нельзя однозначно сказать о том, что стало причиной пожара на территории нефтебазы в Туапсе. Можно лишь поделиться своими умозаключениями.

Напомним, что в ночь на 28 февраля над нефтебазой в Туапсе, где ночью 28 февраля произошел пожар, заметили беспилотник. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в экстренных службах региона. Но при этом там подчеркнули, дрон «ничего не сбрасывал».

Ростовский политолог не исключает, вражеский дрон мог стать причиной пожара на территории нефтебазы в Туапсе. Однако эксперт сомневается, что запущен он был с Украины. В качестве примера спикер приводит Саратовскую область.

«Научно-технические выкладки тогда показывали, что беспилотник в Энгельс прилетел с Украины. Но спецслужбы считают, что он был запущен местными недоброжелателями. Ведь говорить о том, что дрон пролетел с Украины огромные расстояния, пройдя через серьезные системы ПВО — это фантастика», — отмечает Александр Сухарь.

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По его словам, к запуску дрона вероятнее всего причастны местные пакостники.

«Склоняюсь к мнению, что это действительно „пятая колонна“ подлецов, которые через интернет связываются, договариваются о таких вещах, и делают их», — убежден политолог.

«Ведь говорить о том, что дрон пролетел с Украины огромные расстояния, пройдя через серьезные системы ПВО — это фантастика», — отмечает Александр Сухарь.
Фото: mil.ru
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Собеседник заостряет внимание на тот факт, что против России, и особенно южных регионов, имеющих непосредственную близость к границе с Донбассом, ведется гибридное давление со стороны Украины и ее западных партнеров. А гибридное давление включает в себя информационное.

«В результате информационной гонки любой факт, независимо от того, соответствует он действительности или нет, будет озвучен нашими врагами под определенным углом. Тысяча западных СМИ напишут о том, что „украинцы успешно ударили по России“. И эта информация будет в топах западных новостей», — убежден эксперт.

Политолог считает, что делается это для того, чтобы любому событию придать форму мощного сопротивления Украины.

«Таким образом Украина демонстрирует свои достижения Западу, который дает ей средства. В реальности на этом противостоянии украинское руководство и западные страны зарабатывают деньги. Только жертвами становятся простые люди, которых используют в темную в этом безобразном конфликте», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как прокомментировал информацию об атаке беспилотников в Туапсе экс-генерал ЮВО Андрей Гурулев. 

Экс-генерал ЮВО Гурулев прокомментировал информацию об атаке беспилотников в Туапсе
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