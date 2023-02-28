«Научно-технические выкладки тогда показывали, что беспилотник в Энгельс прилетел с Украины. Но спецслужбы считают, что он был запущен местными недоброжелателями. Ведь говорить о том, что дрон пролетел с Украины огромные расстояния, пройдя через серьезные системы ПВО — это фантастика», — отмечает Александр Сухарь.