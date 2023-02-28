Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Напомним, что в ночь на 28 февраля над нефтебазой в Туапсе, где ночью 28 февраля произошел пожар, заметили беспилотник. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в экстренных службах региона. Но при этом там подчеркнули, дрон «ничего не сбрасывал».
Ростовский политолог не исключает, вражеский дрон мог стать причиной пожара на территории нефтебазы в Туапсе. Однако эксперт сомневается, что запущен он был с Украины. В качестве примера спикер приводит Саратовскую область.
«Научно-технические выкладки тогда показывали, что беспилотник в Энгельс прилетел с Украины. Но спецслужбы считают, что он был запущен местными недоброжелателями. Ведь говорить о том, что дрон пролетел с Украины огромные расстояния, пройдя через серьезные системы ПВО — это фантастика», — отмечает Александр Сухарь.
По его словам, к запуску дрона вероятнее всего причастны местные пакостники.
«Склоняюсь к мнению, что это действительно „пятая колонна“ подлецов, которые через интернет связываются, договариваются о таких вещах, и делают их», — убежден политолог.
Собеседник заостряет внимание на тот факт, что против России, и особенно южных регионов, имеющих непосредственную близость к границе с Донбассом, ведется гибридное давление со стороны Украины и ее западных партнеров. А гибридное давление включает в себя информационное.
«В результате информационной гонки любой факт, независимо от того, соответствует он действительности или нет, будет озвучен нашими врагами под определенным углом. Тысяча западных СМИ напишут о том, что „украинцы успешно ударили по России“. И эта информация будет в топах западных новостей», — убежден эксперт.
Политолог считает, что делается это для того, чтобы любому событию придать форму мощного сопротивления Украины.
«Таким образом Украина демонстрирует свои достижения Западу, который дает ей средства. В реальности на этом противостоянии украинское руководство и западные страны зарабатывают деньги. Только жертвами становятся простые люди, которых используют в темную в этом безобразном конфликте», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как прокомментировал информацию об атаке беспилотников в Туапсе экс-генерал ЮВО Андрей Гурулев.