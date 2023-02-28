Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Речь идет о военнослужащих из Таганрога, погибших в СВО. Их семьям передали ордена Мужества.
«Посмертно награждены капитан Андрей Шаповалов, сержант Максим Прорерва, младший сержант Александр Дробот, ефрейтор Владимир Борисов, рядовые Сергей Кишалов и Евгений Тарутин», — уточнили в Думе.
На мероприятии присутствовал военный комиссар Таганрога Андрей Першин. Родным и близким погибших выразили соболезнования. Они смогут получить необходимую помощь.
Ранее стало известно, что ростовская фабрика бесплатно передаст более 1,3 тысячи пар берцев участникам СВО.