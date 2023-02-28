rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Семьям шестерых погибших участников СВО вручили награды в Таганроге

28 февраля 2023, 14:39
Фото: dumataganroga.ru
Семьям шестерых погибших участников СВО вручили награды в Таганроге
В Ростовской области семьям бойцов, которые погибли в спецоперации, вручили награды, сообщили в Думе Таганрога.

Речь идет о военнослужащих из Таганрога, погибших в СВО. Их семьям передали ордена Мужества.

«Посмертно награждены капитан Андрей Шаповалов, сержант Максим Прорерва, младший сержант Александр Дробот, ефрейтор Владимир Борисов, рядовые Сергей Кишалов и Евгений Тарутин», — уточнили в Думе.

Фото: dumataganroga.ru
В Ростовской области установят монумент в память участников спецоперации
Узнать подробнее

На мероприятии присутствовал военный комиссар Таганрога Андрей Першин. Родным и близким погибших выразили соболезнования. Они смогут получить необходимую помощь. 

Ранее стало известно, что ростовская фабрика бесплатно передаст более 1,3 тысячи пар берцев участникам СВО.

Читайте также:
Участвующий в спецоперации казачий полк получил посылки из Ростовской областиЖители Ростовской области собрали 190 миллионов рублей для участников спецоперации
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#СВО
Подпишитесь
В Ростовскую области перенесли несколько заводов из новых территорий России
Сегодня, 07:39
Беспилотник заметили в районе нефтебазы в Туапсе, где произошел пожар
Сегодня, 07:19
Экономист посоветовал, какой бизнес развивать ростовчанам в 2023 году
Сегодня, 06:33
Telegram-каналы обвинили дроны в пожаре на нефтебазе в Туапсе
Сегодня, 07:08
Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Сегодня, 06:34
Как проводится подготовка и проверка убежищ в Ростовской области
Сегодня, 07:26